龔嘉欣成身心心似報喜　同日籍型男真拍拖咪出奇

藝人龔嘉欣今日（5日）出席無綫劇集《新四十二章》宣傳，與日籍生意拍檔松岡哲也緋聞鬧得熱烘烘的她，穿上露肩開窿短裙，裙身還還有3個吹氣心心，養眼度十足，不過為免春光乍洩，嘉欣與江嘉敏玩拗手瓜遊戲時，不時按實右胸，場面搞笑。

嘉欣受訪時被問到一身心心，是否有要事宣布？她卻表示難得有劇出便刻意打扮，所以着得靚一點，否認有喜事公布：「報道出街後炸爆咗個電話，真係嚇死我，希望大家畀啲空間我。（今晚元宵冇約咩？）唔敢約！（努力學緊日文？）唔係，學好啲英文先，日文未有計劃學。（你哋用英文溝通？）總之未有計劃學日文。（驚戀情見光死？）始終對方係圈外人，唔想畀咁大壓力人哋，依家報道影響佢，有啲仲唔係事實，都唔好意思連累咗佢。」更指雙方平時工作才見面，放風指若然大家見到他們一起不要太出奇。

對於今次戀愛傳聞全因好姊妹陳凱琳上載短片「出事」，嘉欣表示對方出Po也曾問過她，原意是紀錄新年時的開心點滴，所以她沒來太多便答應，沒料事件卻引來誤會，問到是否堅持今次緋聞純熟誤會？嘉欣即笑住連講講幾次「係！」，更說：「知大家好着緊我，我會將大家嘅祝福全部收起，希望結婚嘅時候大家再祝福我。（幾時？）未！我唔敢再亂講，希望有一日可以大大方方公布結婚嘅好消息，但一日未結婚都唔會公開拍拖，要顧及另一半感受，不過我未知要結婚嘅係邊個（唔係同居？）唔係真嘅！」

曾參加《衝上雲霄大選》的藝人史穎喬，於《新》劇演龔嘉欣好友受關注，她表示有看回自己演出片段，當中亦有很多不足之處，承諾會努力改善，問到嘉欣可有指導她？她說：「我好鍾意佢，我係佢嘅頭號粉絲，手機入邊仲有當時參加節目時候嘅合照，我有請教佢拍攝上嘅嘢，始終都冇上過藝訓班，鏡頭運用同埋術語我完全唔識。（網上多咗人關注開唔開心？ ）誠惶誠恐，因為知道自己有好多不足，呢條演員路仲有好長要行。（係咪唔會做返空姐？ ）唔會，我當時係畀人炒，同埋離開嗰時個email我填咗唔會返去，因為太嬲。」