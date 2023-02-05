李慧詩炮轟張婉婷新戲擅用訪問片　呼籲觀眾不要收看

導演張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》近日爆出是非，片中兩位學生「阿佘」佘麗薇及「阿聆」王卓聆均對電影、劇組及校方不滿，阿聆指控片方與學校無視她的意願，堅持讓電影公映，而阿佘則不滿電影拍攝手法，並沒有機會看到送檢版本，不能提出修改，不過由於認為反抗沒有用，故簽下公映同意書並配合出席宣傳活動，但上月她現身活動時就意有所指，表示「錯有錯著，有啲嘢整定嘅」。

此外，香港女子單車運動員、有「牛下女車神」之稱的李慧詩亦發文，炮轟張婉婷在沒有知會她的情況下，擅自將訪問她的片段收錄在電影中，由粉絲私信才得知事件，又指該訪問是在2016年1月時，於日本亞洲場地單車錦標賽後進行，當時她以為是一般媒體的賽後訪問，對方沒有提及訪問用途，只認為對方發問內容古怪，與比賽無關。她亦有就此事尋求協助，不過因為香港沒有肖像權，且片段由張婉婷擁有，放上電影也沒有犯法，李慧詩即怒斥：「沒有犯法，是否代表那是對的？沒有犯法，是否就不用當事人同意？」又表明：「我為甚麼會在電影中『存在』相信大家心裏有數。這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看」。

至於張婉婷今日（5日）參與謝票時，表示電影明天起暫停播映，該決定跟校方協議好，希望先釐清所有問題，再作下一步安排。