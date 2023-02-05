早喺讀書嗰陣，小弟已經好鍾意睇水運會同陸運會，事關見到一大班師姐師妹換上水着同PE褲，喺場上努力拚搏，確係一件賞心悅目嘅事，而今日為大家介紹嘅寫真女優新井萌花，正正係陸上運動健將，落到場更展現出「胸猛」嘅霸氣！

體形弗爆

做開運動嘅人，通常身材都比較弗，尤其係後生仔女，肉地結實有彈性，着起貼身運動衫，零舍吸引。亦因為呢個緣故，近年有唔少日本寫真女優都好積極去健身室，務求操練出誘人體形。至於今年20歲嘅新井萌花，比起呢類成日留喺室內做運動嘅女優更吸引，事關佢本身係一位久經訓練嘅運動健將，身材好有線條美，上圍對G奶飽滿豐盈之餘，仲彈力非凡，最重要係你可以喺佢嘅身上Feel到一陣陽光氣息。

獲封天使

萌花喺2021年年尾加入寫真女優行列，除咗被業界稱為次世代巨乳超新星，更獲封為「陸上界之天使」，理由係佢熱愛田徑運動，曾經喺全國高中接力賽埼玉預賽取得第3名，證明好跑得！講番阿妹嘅寫真事業都算係發展得唔錯，第一隻寫真碟《純潔的微笑》已經取得佳績，試過喺兩大網絡銷售平台嘅寫真碟排行第一位！另外，好有鬥心嘅佢，仲喺選美活動「Young Animal 2022」取得亞軍添！話時話，家陣萌花嘅寫真工作愈接愈多，但佢對於運動嘅熱愛未有減退，一得閒就會去街跑步，唔怪得成個人都咁精神爽利啦！