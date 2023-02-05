談情說性 爽過舔雪糕

邊個話天熱先食得雪糕，計我話冬天食仲正，一來價錢平啲，二來唔易融，可以慢慢嗒。話時話，好多男士一見到美女舔雪糕個樣，往往產生莫名興奮，或者睇埋以下介紹嘅「Ice Cream」，感覺會更加爽都未定！

Getting Some Ice Cream 情慾暗示

半夜三更送女仔返屋企，對方問有冇興趣入屋飲杯咖啡，心水清嘅男士都應該知有乜嘢下文。原來喺美國，當女仔問你想唔想「Getting Some Ice Cream」，同樣係一句性暗示，即係問你有冇意思上床打番場友誼波。講開又講，情色俚語中有所謂「Ice Cream Machine」，直譯為中文可解作製雪糕機，其實係暗指男士兵器，只要睇過四仔入面嘅口愛場面，你就會明白箇中道理。

Ice Cream 玩家必試

食得落肚嘅「Ice Cream」，相信冇咩人未試過？但作為一種性愛體位，唔知你又玩過未？查實「Ice Cream」係騎乘位嘅一種，玩法好易掌握，男方先跪喺度，等女方可以蹲坐喺自己嘅大髀上，繼而進行活塞運動。據講呢一招獲性學家極力推薦，原因係女方不但能有效控制騎速，亦令到男士嘅兵器有效刺激到G點。而站喺男方角度，可以一邊抽送，一邊愛撫女伴心口，可謂一舉多得。

《Lick My Ice Cream Bitch》 食唔停口

雪糕係好多嗜甜女生嘅至愛，甚至可以食到停唔到口，之但係呢套由Private喺2015年推出嘅《Lick My Ice Cream Bitch》，當中令一眾脫星欲罷不能嘅「雪糕」其實另有所指。值得一提，呢套四仔係名導Xavi Rocka嘅作品，仲搵嚟當時紅透半邊天嘅脫星Tiffany Doll、Amarna Miller同Lola Taylor參演，加上遠赴西班牙著名度假聖地布拉瓦海岸拍攝，可以話係重本製作，所以市場反應好好，仲喺AVN等四仔頒獎禮上獲得多項提名同獎項。

同場加映：巨乳新地Cafe

見到索女伸晒脷咁舔雪糕，唔少男士都會想入非非，難怪成人作品不時見到雪糕出現，而由REAL喺2012年推出嘅《噗嚕噗嚕 巨乳新地Cafe》，就係一套以雪糕新地為主題嘅日本AV。呢套經典嘅演出陣容鼎盛，包括37G嘅濱崎里緒、35G嘅北川瞳、39J嘅仁科百華，同埋兩位有對H Cup大咪咪嘅素人女優，個個着住可愛侍應制服晒巨乳，畫面已經好誘人，加埋5女1男嘅狂野群戰，以及150分鐘嘅片長，實在令人難以抗拒！