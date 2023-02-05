許光漢望情人節再來港　柯佳嬿元宵開工老公冇詐型

台灣神劇《想見你》三位人氣主角金鐘影后柯佳嬿、男神許光漢和施柏宇近日來港，三人於今晚（5日）元宵節出席電影《想見你》觀影場，吸引過百粉絲在戲院門外等候。

台上施柏宇十分識做，以廣東話祝大家元宵節快樂，問到最難忘的元宵節，許光漢與施柏宇認為今年元宵來港跟香港朋友見面很難忘，問許光漢會否想情人節再度來港，他以英文說：「I hope so！」而施柏宇希望可以吃湯圓應節，柯佳嬿表示很多時元宵也跟劇組一起過，感覺蠻熱鬧，但收工後會回家食湯圓。他們又分享告白秘訣，施柏宇自認似霸道總裁，他笑言告白時可以拿出銀包及信用卡給對方，柯佳嬿稱誠意最重要，許光漢就乘機宣傳電影：「可以帶對方看《想見你》，看完之後如果對方願意讓你勾手指，就可以直接告白。」之後三人即場錄音給影迷以及在天燈上寫下願望。

受訪時，柯佳嬿被問到元宵要工作，老公謝坤達會否詐型？她稱：「不會，她工作了這麼久，除了元宵節之外，很多節日也沒有一起過。（今年情人節會一起過嗎？）如果沒有工作的話，會簡單吃個飯，我沒有過節的習慣，除了農曆新年以外。（會不會買禮物？）有時間會買，不過今次行程較緊密，沒有時間。」

至於這次來港有甚麼地方想逛？施柏宇自爆以前來港會去中環夜蒲，許光漢即和議：「希望下次有時間能去喝一杯。」問她是否想去結識女朋友？他即面露尷尬表情，柯佳嬿為對方解圍說：「認識男朋友也可以。」

另外，問施柏宇告白時是否真的會將自己的信用卡及銀包奉獻對方？他稱這只是給別人的建議：「我會買小禮物和約對方吃飯。」問到許光漢會如何表達愛意？他坦言：「平常看到適合的禮物會買來送對方。（會唱情歌氹女生嗎？）會，這是兩人的小情趣。」