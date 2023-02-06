頹父見阿女解愁︱郭富城天王落區　搭巴士被考起

影帝郭富城與柏安妮女兒許恩怡日前在街頭為電影開工，演技精湛的城城拍攝追巴士戲時一秒入戲，但揸慣辣跑、近年甚少乘坐公共交通工具的他竟被巴士上的電子收費機考起，埋位前先埋首研究一番，好讓自己演好「貼地」角色。

郭富城與許恩怡（Natalie）在新片《無名指》飾演父女，電影日前煞科，他們當日約下午兩時多在九龍城一個巴士站取景拍攝。城城的角色憔悴兼潦倒，他以頹爆鬚根Look開工，由於故事沉重，投入角色的他全程愁眉深鎖。

該場口講述城城與坐輪椅的Natalie一齊追巴士及登上巴士，工作認真的城城對每個細節都一絲不苟，正式拍攝前，見他跟導演登上巴士，仔細研究兩個電子收費機，看來貴為天王的他平日習慣以私家車代步，已有多年未有乘搭巴士，難免對電子收費機好奇，為了演好平民角色，他與導演反覆確認每個步驟。

拍攝時，城城快步追上巴士，Natalie則坐在輪椅上表情呆滯，雖然Natalie只是新人，但肢體語言及眼神都非常到位，交足戲！他們每拍完一Take就即時睇回放，檢討過後再拍攝，前後拍了約3次就完成該場口，相當快手。完成拍攝的城城似乎鬆一口氣，由嚴肅樣秒變暖男，鏡頭後與「女兒」Natalie及工作人員有講有笑，完全沒有天王架子，表現親切。

開香檳賀煞科

其後，城城與拍攝團隊轉移陣地去深水埗街頭的電腦店門外取景，他換上另一造型，戴上Headband及腰包，打扮十足市井大叔，在鬧市中來回穿梭拍攝，吸引不少街坊駐足觀看。雖然城城造型滄桑，但不減帥氣，市民紛紛大讚他真人靚仔有型。表現專業的城城來回拍了幾次，導演便收貨，此時有工作人員大叫收工，所有人一齊拍手，之前已完成戲份的Natalie再次現身，與城城及一眾工作人員齊齊開香檳慶祝煞科。

城城心情大靚，表示多謝台前幕後的工作人員及老闆，並舉杯祝願票房大賣。完成儀式後，城城未有倦意，繼續與導演等人吹水，談了半個小時左右才跟工作人員擁抱道別，又與Natalie合照留念，最後依依不捨地登上七人座駕離開。

方媛預告回鄉探親

郭富城在生活細節上被考起，幸好家中有賢內助方媛為他分擔，尤其湊女方面，就更要靠老婆幫忙。方媛日前曾在社交網分享抱住兔仔的照片，見其腹部微隆惹來揣測，加上她未有否認，不少人都留言祝福她生個兔B。

方媛又分享全家福，一家四口在桃花樹下合照，當中見大女長高不少，身高已達媽媽的胸口。另一張照片見到方媛戴上兔仔頭飾，但身處的地方不似香港，有網民問到她何時回家鄉安徽探親，她透露數日後就會出發。