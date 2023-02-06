【是日通勝】

農曆正月十六

癸卯年 甲寅月 乙未日

吉時：上午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：安門、捕捉、結網

忌：移徙、栽種、立約

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：10、22、30

幸運顏色：金、白

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：運氣差只是暫時性，不氣餒就有望走出困境。

金牛座：過分慳家，忽略身邊人感受，好運將會溜走。

雙子座：勉強無幸福，過多的遷就易令伴侶得寸進尺。

巨蟹座：愛情運非常好，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

獅子座：謀事遇阻力，易進退失據，有可能陷入財困。

處女座：工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

天秤座：蘇州過後無艇搭，主動出擊可打破感情悶局。

天蠍座：待人寬容，不斤斤計較，可獲幸運之神眷顧。

人馬座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

山羊座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

水瓶座：獲幸運之神關照，愛情運特別強，好好把握。

雙魚座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）鼠 遇貴人

（跌）牛 惹是非

鼠：得到貴人提攜，事業發展有望錦上添花。

牛：是日沖煞，易招惹是非，壞脾氣要收斂。

虎：財運低迷，易受外力干擾，花掉冤枉錢。

兔：幹勁十足，處變不驚，做起事來快靚正。

龍：感情關係出現暗湧，關心與包容可化解。

蛇：運勢不穩，謀事要加把勁，不能怕辛苦。

馬：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

羊：單身者要帶眼識人，以免被爛桃花所傷。

猴：有閒錢不妨宴請朋友，可令人氣上升。

雞：精神不振，要注意休息，不要再熬夜。

狗：掙錢有難度，易入不敷支，理財要審慎。

豬：健康有隱憂，飲食宜節制，不宜吃消夜。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

落後不是要捱打的理由

每當踏入新一年都想弄清楚生肖起始的問題，皆因多年來一過了大年初一零時零分，就有媒體即時報道指今年所屬生肖的首個BB已經誕生！

問題是西曆才會用零時零分作為一天的開始，農曆計算則以子夜11時為翌日的開始，而在同一時間，我們又會看到電視播出黃大仙祠頭炷香電子屏幕打出23:00。因此感覺好奇怪，明明是西曆卻又用在傳統農曆文化上，就連今年的春晚也在零時零分倒數慶祝踏入新一年。作為研究學者，不禁要問何謂春節？希望專家們能找出真正答案，好等中華文化得到嚴肅尊重。

無論是命運坎坷抑或一帆風順，從我們來到這世上的一刻，人生條碼已編寫好，你可以不相信，但不能歪曲真相。每年12月31日踏入零時的倒數是代表西曆新一年開始，而農曆新年倒數是年三十晚11時前開始，亦稱為上子時，但亦不代表新一年所屬生肖已開始。按正統《通勝》的廿四節氣，今年2月4日上午10時43分才正式踏入癸卯（兔年），42分仍是虎尾。至於來年的年三十晚是2024年2月9日，年初一是2月10日，而2月4日下午3時15分已是立春，即踏入龍年後，才迎接大年初一，屆時我們又不妨看看媒體如何報道吧！

今年是雙春兼閏月，乃良緣結合好年頭，謹記註冊結婚是要正式擇日，重要性等同古時交拜天地，擺喜酒可另選吉日，在此祝福大家心想事成。