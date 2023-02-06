娛圈單打︱呢個「毅進生」　為人好率真

兔年賀歲片除了是「子華神」的天下，張敬軒領銜主演的《超神經械劫案下》票房也不失禮。除了軒公有生鬼演出，首次拍電影的魏浚笙（Jeffrey）一樣有亮眼表現，尤其片中角色正義得嚟帶點白目，粉絲都覺得是本色演出，看得分外投入。

被網民暱稱「毅進生」的Jeffrey因為有着俊朗外表和勻稱肌肉，甫亮相ViuTV的實況節目已成功出位，後來參演該台劇集，由外形到表現都將同劇主角Edan比下去。今年他以新人姿態勇闖樂壇，自資6位數圓夢推出個人單曲《第一個迷》，並首次登上《叱咤》舞台唱Live，小試牛刀即獲網民大讚表現淡定。

人皆愛美，外界對Jeffrey印象最深始終是其高顏值，有人說他似陳冠希，其實他更近似關智斌和瀧澤秀明，皆是五官非常精緻的類型。原來他有荷蘭和印尼血統，難怪和一般港男的氣質截然不同。

講番首次登上大銀幕的表現，可說非常自然，皆因他向來被好友形容為「中二病」，跟角色性格渾然天成，令人捧腹。實際上，其天然呆不造作一直深得網民喜愛，他更直認已有拍拖多年的女友，認定對方為結婚對象。都說偶像派最忌被揭戀情，偏偏Jeffrey無有怕，率真態度比許多整色整水的「偽人」強多了。

正所謂，咁出色嘅男人，無論喺咩地方，都好似漆黑中嘅螢火蟲一樣，咁鮮明，咁出眾。Jeffrey在學時期已憑着一張俊臉成為廣告商寵兒，但乖乖仔的他答應家人要大學畢業才正式出道，刻下終可全情投入事業，振翅高飛。