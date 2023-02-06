東華三院啟德沐安街過渡性房屋動土　建519個市區單位 打造和諧社區

【特約報道】本港住屋需求短缺，而市區單位更是難求。不少市民希望能住在生活交通便利的市區，方便上班或上學。為了配合政府「支援非政府機構推行過渡性房屋項目資助計劃」與紓緩基層市民的住屋壓力，東華三院「啟德沐安街過渡性房屋」於2月2日舉行動土儀式，項目位處啟德沐安街第1B2區，將提供519個單位，設煮食空間及廁所，為大約1,460名市民提供適切居所，預計2023年年底竣工。

日前東華三院舉行動土典禮，並獲房屋局局長何永賢太平紳士、房屋局副局長戴尚誠太平紳士、九龍城民政事務專員蔡敏君太平紳士、秀茂坪警區指揮官謝翠恩總警司、東華三院馬清揚主席以及董事局成員到場支持。

房屋局局長何永賢在典禮上分享：「房屋局致力讓港人安居樂業，積極做好公營房屋政策，但亦需要社會各界協助推動過渡性房屋項目。東華三院是次項目運用組裝合成建築法，相信很快便能看到項目完工。」過渡性房屋是以積極方式，善用閒置的私人或政府土地，為香港市民提供臨時居所，以紓緩輪候公屋家庭和其他居住環境惡劣人士的生活困難。過渡性房屋項目的營運不單是為住在過渡性房屋的市民提供一個居所，亦都希望為他們提供更多元化的生活空間及活動，從而提升生活質素及推動社區共融。

東華三院啟德沐安街過渡性房屋項目採用組裝合成建築技術建造，可避免打樁工程、縮短地盤施工的時間，更能減低施工期間所引致的噪音及塵埃問題，過程快速環保。至於配套設施方面，項目鄰近啟德大道公園和啟德海濱長廊，步行至啟德港鐵站只需3至5分鐘，附近亦有多條往來港九的巴士路線，民生配套齊備，交通生活便利。

市區過渡性房屋 紓緩住屋需求

由東華三院統籌、建造和營運的「啟德沐安街過渡性房屋」是繼去年11月動工的「烏溪沙落禾沙過渡性房屋」之後的第二個過渡性房屋項目，期望可為一眾長期輪候公屋或者居住於不適切環境的基層市民，紓緩中短期住屋需要。東華三院馬清揚主席表示：「啟德一向是香港最核心的繁華之地，昔日是連接世界的香港機場，今日是起動九龍東的發展區，發展生生不息，配合香港人的不同需要。項目位處於啟德發展區，為難得的市區臨時閒置土地，地段交通配套方便，可讓本身居住在市區的市民及劏房戶有更多選擇，預計項目的吸引力會非常大。本院希望啟德沐安街過渡性房屋能在啟德福地陪伴香港市民，成為助力人生發展的階梯，讓基層市民在輪候公屋的過渡期，除能享有舒適的居住環境外，更能通過多元化的生活體驗，裝備自己，啟程未來。」

多元生活體驗 和睦鄰里社區

項目落成之後，東華三院將發揮自有物業管理團隊的優勢，提供一站式物業及租務管理，並結合該院各項服務元素，融入關懷社區、共享經濟、綠色生活、和睦鄰里關係四大特色服務，打造「與好鄰居共處」社區。為支援住戶各方面的需要，項目將於區內提供流動醫療服務、社工團隊支援、健康專題講座、傳統工藝興趣班，並設置用途活動室、讀書角等，時刻關注住戶的生活和健康。同時，亦將持續學習活動元素融入社區，如儲蓄配對計劃、生活教育及職業技能訓練等，鼓勵居民提早為遷出做好準備。另外，室外休憩空間及綠色面積非常寬敞，區內保留充足的室外休憩空間和綠色面積，為居民預留足夠的活動空間，配合環保生活體驗，使住戶能享受舒適健康的綠色生活。項目亦會於區內定時安排一些其他專題講座和活動，增加鄰里之間的交流和接觸，以建立和睦的關係。