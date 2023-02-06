有得玩有得食　情人節滿Fun

年年情人節都是一式一樣的節目？會唔會悶咗啲？不如以更特別方式－齊齊做手工，由零開始合力炮製一件「愛情結晶品」，為這個甜蜜日子加添特別意義？適逢本地多個商場舉辦情人節活動或工作坊，一於約埋戀人參加，玩完再到浪漫打卡位影相呃Like，然後直落燭光晚餐，締造一個滿Fun又超甜的紀念日！

情侶玩樂攻略

想有得玩又有得食的話，不妨參考MOKO新世紀廣場的「情人節浪漫型戀人攻」！先到Home.焙小日子自助甜點教室，與愛侶輕鬆合製甜點。今年情人節特別推出全新情人節款式，包括粉紅甜心敲敲話、告白氣球熊、草莓小公主及浪漫小香風花束蛋糕等，款款讓人爆發少女心。炮製完甜點，又可手挽走進場夢幻的全新蘆葦草場景「MOKO GARDEN ＠L3」打卡，之後再到商場內的新派餐廳，品嘗4道菜情人節套餐，將浪漫氛圍填滿。最後，精打細算的你別錯過場內推出的3大「幸福滿載禮遇」，包括「50% 回贈美食好戲派」、「花墟賞」及「甜蜜獎賞」，賺盡情人節優惠！

雙重玩樂體驗

想提早甜蜜蜜賀佳節？可於情人節前的周末（2月11及12日）到荃灣廣場參加「藝遊春日」情人節限定版。活動呈獻6大至Sweet攤位遊戲，包括「幸福許願陣」、「球球甜蜜」、「一心一意」、「『鎚』傳鎚到」、「心心相印」和「蜜運成功」，又或約埋戀人於2月9至12日參加由商場舉辦的情人節工作坊。另外在L5空中樂園還有「甜蜜櫻花幻境森林」、「光影星之道」等浪漫打卡位，而於情人節當晚6時至8時，商場更邀請了Rex Music管弦樂團在L1中庭舉行情人節音樂匯演，演奏一系列響動人情歌，想甜蜜感覺倍升的話就不要錯過。