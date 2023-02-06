王心凌轉季繼續靚　全靠3招以油制乾

轉季皮膚敏感又乾燥，尤其本來是乾性膚質的人，在冬季轉春季時節更需要滋潤的保養。最近甜心教主王心凌為大家分享3個乾燥天氣下的皮膚保養方法，最特別之處是王心凌使用了保養油，從入門方式開始到最終極滋潤的以油養膚都有，任君選擇！

方法1：身體有水時塗油

王心凌表示前段時間在北京感受到天氣非常乾燥，然後就瘋狂收集身體的保養油。她實測以油養膚，會讓皮膚更加滋潤，但前提是方法要用得對。有些人覺得保養油難塗抹，其實是因為使用不當。王心凌建議大家在身體還濕潤的情況下塗油，例如沐浴後身上還有一些水分的時候，立即塗抹上身，就會很容易被皮膚吸收。對於用油新手，害怕太油很難塗抹的情況，也可以使用這個方法。若覺得身上水分太多，就可以甩一甩身上的水分再使用油。

方法2：油中加入乳液或乳霜

王心凌表示方法一是最基本的用油方法，如果皮膚本來就非常乾燥，處於一個乾燥的環境，就需要進階的保養。所以第2種方法就是用油混合乳液或乳霜塗抹，乳液比較輕透，而乳霜就比較厚重。混合的比例就是依照當下的天氣與皮膚情況，靠自己的感覺去做搭配。

方法3：王心凌獨家用油方法

王心凌分享之前處於一個乾燥的環境，就算平日有一些保養的基底在，也只能讓皮膚的好狀態維持1個星期。但1個星期過後，皮膚亦漸漸變得非常乾燥。因此王心凌又發現了另外一種以油護膚方式，她覺得對她而言非常實用，大家可以學起來！這個方法就是改良了第1種用油方法，洗澡之後在身體還有水分的情況下先使用一遍油，塗抹完油再把身上的水分按乾。接着就做臉部保養，等到保養完臉部之後，再觀察身體哪個部位不夠滋潤，再局部塗油。