妮妲莉寶文自爆後悔拍裸戲：被放上四仔網任人睇！

奧斯卡金像影后妮妲莉寶文（Natalie Portman）入行以來主演過多部佳作，不過她亦有不少後悔接拍過的電影。妮妲莉曾自爆後悔接拍2007年鬼才導演韋斯安德遜（Wes Anderson）執導的一部短片《Hotel Chevalier》。

她被導演要求在片中全裸演出，而她曾經表示好後悔沒有跟隨自己的直覺而接拍該片。而最重要就是後來好多傳媒都將影片的焦點放在她的裸露鏡頭，因而令她更後悔接演。後來她在另一訪問中表明該片沒有問題只是討厭那些裸露鏡頭被當作成人電影被放在「四仔網」上任睇。她說：「那場戲理應係一個戲劇性嘅場面同埋係故事一部分。呢樣真係令我好嬲。呢個係冇可避免。」

除了妮妲莉後悔作裸露演出之外，另一奧斯卡金像影后琦溫斯莉（Kate Winslet）亦後悔在代表作《鐵達尼號》（Titanic）的經典裸戲。雖然她經常在作品中有裸露演出，不過她表示自己其實好憎拍。而她自爆有粉絲每次拎張《鐵》那場戲她的全裸畫給她簽名時都會令她怕怕！她說：「我但願當時唔好露咁多肉，但我當時年少無知。」

此外，英國女星Emily Blunt亦曾表示後悔2004年未紅時在同志電影《My Summer of Love》中裸露身體。她揚言自己年紀不後生不會再在電影中剝衫展露身軀，而她直言亦不覺得在影片中裸露是必要的。