麵控召集　齊齊食番碗

冬日來一碗熱辣辣的湯麵或炒麵落肚，美味又暖胃。除港式雲吞麵和日式拉麵，各地的麵食亦甚有特色，今次帶大家食勻亞洲不同風味，一於和朋友見個面，食番碗麵喇！

雲集亞洲麵食

想一次過試多幾款麵，可以選擇到中環的KIN麵快閃店，店內有多款傳統創意兼備的亞洲麵食。台灣有機牛肉麵選用牛腱芯配手工麵條，湯底用牛骨、蔬菜和花椒粒等熬煮，微辣香麻。改良版的台灣蚵仔麵線，豬骨湯加炸蒜和芫荽，配本地養殖的生蠔、台灣牛丸等配料，香口惹味。韓式人參走地雞湯叉燒麵配廣東雞叉燒和溏心蛋等，甘香美味。韓式辣海鮮湯麵配加入韓國辣醬、自家製週味料等炒煮的海鮮，辛辣刺激。另外還有蝦籽花膠撈麵、檳城潮州炒粿條、乾炒有機牛可或素食的乾炒植物素牛河等選擇，快閃店預計開3個月至半年，趁有時間，約埋大班朋友試就最開心。

山西刀削麵

中國麵食選擇多樣化，將軍澳開業的青花汾以正宗山西刀削麵作主角，製刀削麵講究水和麵粉比例，削麵時刀功和手腕配合，一刀一麵極富視覺效果。店內亦供應煙韌的手擀麵、爽口的拉麵和天然生曬的圓圓米粉。吃時可配民間養生藥膳湯底或酸辣湯底，配料有金菇肥牛、糖醋魚、獅子骨、鎮江骨和咖喱雞等選擇，店內亦有口水雞、上海熏魚和麻辣豬耳等小食配搭。中環分店亦即將開幕，想試就要留意喇！