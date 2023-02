52歲「大美人」李嘉欣(Michele) 與老公許晉亨一向甜蜜恩愛,二人更誕下一子Jayden,一家三口美滿幸福。Michele一向被公認最美港姐,多年來一直keep得好好,保養得宜,絕對稱得上是凍齡女神。她最近在社交網分享一張全身美照,並留言寫上:「Mi time.Speak your own love languages to yourself(我的時光,對自己說你自己的愛的語言)。」照片中她身穿格仔迷你裙配性感黑色絲襪襯長Boots,獲得網民大讚散發少女味。