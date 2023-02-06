格林美　Beyonce破紀錄獲史上最多獎項（附表）

樂壇盛事《第65屆格林美音樂獎》於洛杉磯舉行，美國天后Beyonce在9個提名中奪得4個獎項，包括最佳跳舞/電子歌曲、最佳跳舞/電子大碟、最佳傳統R&B歌曲、最佳R&B作曲，成為頒獎禮大贏家。她的累積獎項增至32個，成為史上最多格林美獎的人，超越獲31個獎的已故匈牙利指揮家Georg Solti。

Beyonce因為場外交通擠塞，獲頒第1個獎之際還未進場。到她獲第4個獎破紀錄時，獲全場起立致敬，她致詞表示：「我嘗試緊唔好咁激動，淨係感受呢晚。我想多謝上帝保護我。多謝，上帝。我想多謝我Jonny叔叔，佢今晚唔喺度，但精神喺度。我想多謝我父母 — 我爸爸同我媽媽 — 愛我同推動我。我想多謝我美麗嘅老公，美麗嘅3個仔女，佢哋喺屋企睇緊。我想多謝同志團體嘅愛同對類型嘅革新。上帝保佑你哋。好多謝格林美音樂獎。多謝。」

另一邊廂，單飛的英國男子組合One Direction前成員Harry Styles則奪得最高榮譽年度大碟與最佳流行大碟。

【第65屆格林美音樂獎部份得獎表】

年度大碟：Harry Styles《Harry's House》

年度歌曲：Lizzo《About Damn Time》

年度作曲：Bonnie Raitt《Just Like That》

最佳新人：Samara Joy

最佳流行歌手：Adele《Easy on Me》

最佳流行組合：Sam Smith & Kim Petras《Unholy》

最佳流行大碟：Harry Styles《Harry's House》

最佳跳舞/電子歌曲：Beyonce《Break My Soul》

最佳跳舞/電子大碟：Beyonce《Renaissance》

最佳R&B歌曲：Muni Long《Hrs & Hrs》

最佳R&B大碟：Robert Glasper《Black Radio III》

最佳傳統R&B歌曲：Beyonce《Plastic Off the Sofa》

最佳R&B作曲：Beyonce《Cuff It》

最佳搖滾歌手：Brandi Carlile《Broken Horses》

最佳搖滾大碟：Ozzy Osbourne《Patient Number 9》

最佳搖滾作曲：Brandi Carlile《Broken Horses》

最佳金屬歌手：Ozzy Osbourne featuring Tony Iommi《Degradation Rules》