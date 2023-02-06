馬浚偉做惡監製　新演員遲到同佢哋「開年」

馬浚偉、施匡翹、湯寶如、程可為、陳秀珠等在西貢為港台單元劇《我們的畢業禮》進行拍攝。身兼監製與演員的馬浚偉指劇集月尾煞科，預計4月播出，問到是否沒有收視壓力？他說：「又真係冇收視壓力，因為係政府機構，最緊要係拍攝嘅內容，同埋能夠做到傳承。」席間他自爆向一班遲到的新演員「開年」，問到與新人合作是否很激氣？他說：「自己好注重守時，我喺TVB大，師傅係曾勵珍，你點敢遲到，羅冠蘭老師教我哋要早到15分鐘，所以趁佢哋仲係新人就要教。」

施匡翹則說：「佢係惡得有道理，有佢喺度就好安心，每次都會早好多收工。」馬浚偉則指沒有罵過施匡翹，因她沒有遲到及熟讀劇本。講到今年馬浚偉入行30周年，他指9月將會編監導演舞台劇，更會一人分飾7個角色，他說：「都好癲好、好黐線，但係人生去到某個階段，就要滿足下自己嘅心願。」

導演張婉婷執導紀錄片鬧出連串風波，先後被受訪主角阿聆及阿佘指控片方不顧反對，堅持公映，再被「牛下女車神」李慧詩聲討未經同意擅用訪問片，令電影停播。馬浚偉認為電影暫停上映是好事，做法正確，待事件處理好再上映也未遲，他說：「以我所知，導演係為咗母學而拍，戥導演、學生各方面都心痛，可能係溝通出咗問題，所以溝通係好重要，亦認同導演所講，冇嘢係大得過學生。我相信導演係出於善意，但係溝通得唔好就好危險。」講到今次拍攝有不少學生參與，事前是否要簽同意書？他指不用，因他們已經是大學生，已經是成年人。