靈感煮意︰【$270煮7個餸#1】薑汁炆雞＆日式炒椰菜
2023年02月06日 16:00
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二月的《靈感煮意》，我會教大家用$270食材煮出7個餸，包括意式、日式、港式的菜式，好讓大家在高消費的新年過後讓銀包回一回氣。而在今集，我會先教大家做薑汁炆雞和日式炒椰菜。這兩個菜，聽上去很普通，但材料只花了$55，因為我並沒有買靚雞，而是選擇了肉質不算嫩、多數用來煮湯然後不吃的雞，所以這種雞多數賣得便宜一點，但其實只要懂得煮，一樣很香口好送飯。想知道我怎樣煮？立即上東網on.cc收看今集，做來跟家人分享啦！
材料（2人份）
薑汁炆雞
雞 半隻
低鈉生抽（醃雞用） 1湯匙
薑蓉連汁（醃雞用） 2湯匙
日本清酒（醃雞用） 3湯匙
葱白 10條
醃雞用剩的調味料 全份
低鈉生抽 1湯匙
自選糖 1~2茶匙
水 2~3湯
日式炒椰菜
拍蒜 3瓣
椰菜 3/4個
生抽、清酒 各適量
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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