中年好聲音︱李思林有進步 伍仲衡：之前聽你唱歌好驚！

無綫節目《中年好聲音》進入第四部曲淘汰賽，19位選手分成3組作賽，昨晚（5日）一集率先進行「摯親暖歌＋雙語情歌」PK，代表紅組出戰「摯親暖歌」的龍婷和代表藍組出戰「雙語情歌」的李佳與李思林，兩個單位同樣獲得85分。

「小龍女」龍婷獻唱甄妮名曲《魯冰花》，被指成功搣甩鄧麗君的影子。而「二家姐」李思林及李佳組合，則獻唱《Ocean Deep》＋《愛是無涯》，在導師韋綺姍嚴厲教導下，「雙李」一唱一和非常合拍，兩人完成演出後搏得不少掌聲，評審伍仲衡大讚李思林進步不少：「之前聽你唱歌係好驚，爆嗰啲位係爆唔到嘅，依家開始有少少穿透力喇！」

至於鮑聖光、梁愷庭及曹敏寶組合獻唱《Desperado》＋《不如不見》，甫開始便遇上阻滯，皆因早前梁愷庭要外遊探老爺和奶奶令3人無法面對面夾歌，只能靠視像隔空練習，最終表現僅得66分，成全晚最低分，梁愷庭更遭另一評審張佳添狠批：「令成首歌嘅音調去到好奇怪嘅位，因為你鼻音好重同埋個口冇擘大，你嗰Part完全唔知發生緊咩事。」最終經過評審團及紅組導師蔡立兒商議後，梁愷庭慘遭淘汰。