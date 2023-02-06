本日日本：新登場！2023年必住超豪酒店

趁世界各地免隔離入境，不少人都打算今年出發旅行，豪歎一番，補償一下疫情期間「飛不了」的無奈。作為眾多港人首選旅遊目的地的日本，於上年年底有多間豪華酒店開幕，帶來多種奢華享受。其中長野縣北安曇郡白馬村的Kanolly Resorts，便讓你包起3幢合掌造式兩層建築、以及面積達1,000平方米的花園，除了極講究的布置外，就連露天風呂及一流餐廳亦一應俱全，加上鄰近白馬多個滑雪場的地理優勢，絕對「住得舒適、食得招積」！

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長野白馬村 包起3幢建築

在長野縣北阿爾卑斯山脈下的白馬村，一直是日本歷史悠久的滑雪勝地兼溫泉鄉。而坐落該村、1日1組旅客限定的Kanolly Resorts以包起整間別墅式酒店作招徠，無疑令對住宿有要求的人眼前一亮。3幢相連、擁有合掌造式屋頂的建築中有兩幢為住宿棟，其餘一幢為餐廳，帶來由3間套房、起居室、飯廳及廚房等構成的400平方米住宿空間。進入房子內，只見每一處的裝潢布置都極為講究，起居室的天花有木製粗橫樑，牆壁鋪上了長野縣特產高級石材「鐵平石」，並裝有由意大利照明藝術家Diego Mardegan設計的燈及以當地木材為主的家具。廚房則配備了名廠出品的鍋具、水晶酒杯、陶瓷碟及酒窖。3間客房中以90平方米的「白-Shiro」面積最大，設有龐大衣帽間及露台，而且每間套房均有獨立浴室及洗手間。另外Resorts內有35平方米的露天風呂、1,000平方米的花園，及由經營多間人氣食肆的Yazawa Meat公司主理的灼麓館餐廳，讓你享受寫意又私隱度極高的假期。每晚費用（連早餐、6人入住計）¥60萬（約HK$3.6萬）。

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櫪木鬼怒川 房內歎好湯

櫪木縣著名的日光市鬼怒川溫泉鄉，沿溪谷兩岸大型溫泉旅館林立，去年12月多了一家採用會員制的東急Harvest Club VIALA鬼怒川溪翠開幕。酒店佔地12,700平方米，樓高6層（地庫1層），共設有58間客房（當中48間供會員使用），均坐擁鬼怒川醉人景色及溫泉露天風呂，分為面積58至71平方米不等的豪華客房，最高樓層則有面積逾100平方米的Signature Suite，還有3間可讓寵物貓狗同住的客房。鬼怒川溫泉享負盛名，酒店有自家源泉「釋迦之湯」，泉質為硫酸鹽泉，無論是房間的露天風呂抑或酒店大浴場的內風呂，都有綠意盎然的溪谷景色映入眼簾。酒店亦善用前方就是鬼怒川溪谷的地理優勢，平台KINUGAWA Terrace設計有種被自然環境包圍的感覺，可以圍着火爐望着美景放空或談心事。入會價為¥1,589萬（約HK$953,400），可全年按統一價格（用餐除外）優先入住鬼怒川溪翠外，還可入住東急Havest Club的其他設施。

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北海道二世古 星級美食匯聚

北海道虻田郡著名滑雪度假小鎮二世古，亦剛有一間豪華度假酒店雪二世古（Setsu Niseko）開業。酒店佔地面積逾1萬平方米，內設190間、由40至489平方米不等的客房及套房，當中包括6間有專用電梯直達兼配備私人露天溫泉的頂層公寓式套房，內有4間附設獨立露台及浴室的客房、配備暖爐的大客廳、開放式廚房連用餐區等起居空間，並享有羊蹄山、安努普利山及滑雪場景色。酒店設施方面，配備分男湯和女湯的大浴場連露天風呂、4間包場溫泉、六花Spa、Studio En瑜伽室及健身中心等。而面積達900平方米的餐飲區內有6間不同類別的餐廳及酒吧，包括於店內設玻璃製麵室的東京人氣自家製拉麵店阿夫利、札幌著名星級米芝蓮餐廳天婦羅Araki的姊妹店、海鮮懷石料理蟹鮨加藤INORI及精選200多種葡萄酒並提供訂製葡萄酒體驗的Park90葡萄酒精品酒吧等，讓人大飽口福。房租（2人入住，包早餐）每晚¥37,600起（約HK$2,256）。