蔡一傑台灣宣傳順道慶生　做「肌」佬益歌迷

2月6日是草蜢成員蔡一傑的56歲快樂生日，早前與蔡一智和蘇志威到台灣宣傳3月台北小巨蛋舉行 台北站」演唱會，除了跑通告，傑仔還出席當地歌迷為他籌辦的生日會，即場傳授入廚秘方大展刀工，與眾同樂。

草蜢在台灣不停出席活動，亮相各大平台宣傳，還有快閃Busking玩驚喜，不少歌迷表示在街頭野生捕獲草蜢。而壽星仔蔡一傑更抽空與歌迷聚會，歌迷捧出生日蛋糕，蛋糕上的「傑仔」赤膊露出結實胸肌和腹肌，主持人和歌迷起哄，請他脫去上衣「驗貨」。全場大合唱生日歌後，他許願說：「我有3個願望：每個人都身體健康、世界和平、所有演唱會都成功！」

除了生日蛋糕，歌迷還送他圍裙，上面印了「BaBaBa」字樣，這是草蜢1997年推出的一首國語歌，歌迷表示取其「發發發」好意頭，加上傑仔喜愛下廚，希望他每次下廚，都想念台灣歌迷「擁抱」着他。生日會重頭戲是歌迷烹飪大賽，原本擔任評判的傑仔，忍不住露兩手，還傳授歌迷刀工，示範切魷魚和拍蒜頭。之後，他穿梭於歌迷之間細心指導，還親手開爐炮製了一道「韮菜花炒鮮魷」，身手利落，色香味俱全。最後，傑仔品評歌迷的廚藝，邊食邊讚他們好手勢，勝出的隊伍不但得到禮物，更可與傑仔擁抱和合照，滿載而歸。

之後，傑仔感動地說：「今日見到好多追隨咗我好多年嘅歌迷，想當年嘅孩子們都長大啦，有啲嚟幫手做活動工作人員，有啲仲帶埋仔囡嚟追星。識咗咁多年，大家都變咗家人咁相處，好親切、好溫馨。」