梁芷珮玩轉毛里裘斯　透明酒店房睇日落極寫意

「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的無綫節目《非洲潮什麼》正在熱播，今晚（6日）播出一集Christy帶大家玩轉毛里裘斯出海睇海豚，行程最後一站則是玩浮潛，該處水清沙幼加浮力強，非常適合一家大細暢泳。Christy與囝囝Duncan更被無數魚仔包圍，非常過癮，又入住曾3次於世界旅遊大獎中獲得「世界傑出海島旅遊目的地」及「世界最佳海灘」的小島透明酒店房，欣賞無敵美景及日落，相當寫意。

Christy一家離開毛里裘斯後，再出發到南非開普敦展開行程。Christy將帶大家參觀世界新七大自然奇觀之一的桌山：「呢度好似一幅畫咁靚，唔覺得係真實！」Christy又落海，再次與鯊魚作近距離接觸，穿上潛水衣的她先進入特製的鐵籠，不禁高呼自己有「密室恐懼」，鯊魚之旅後更驚現頹樣，她解釋說：「暈船浪真係好激烈，喺船上簡直係暈倒黐線，啲浪好大及水好凍，落咗去一陣間已經頂唔順要上返嚟，但可以近距離接觸鯊魚，呢個經驗好獨特。」

此外，Christy還坐上葡萄酒列車參觀酒莊，品嘗生蠔、朱古力、芝士配白酒，又有機會探望世界級網紅明星豬Pigcasso。Pigcasso最愛擔住畫筆瘋狂畫畫，而牠的作品價錢並不便宜，普通一幅畫已價值一萬多港元，不過賣畫的收益會捐作慈善用途。