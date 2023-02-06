幫粉絲搵女友　鄭恩地九展開騷大唱中文歌

韓國女團Apink主音鄭恩地昨晚（5日）在九龍灣展貿中心舉行演唱會，是她相隔3年多再來港見粉絲，她出場後唱出《Journey For Myself》及《Away》，為演唱會揭開序幕。

其後她用英文跟粉絲打招呼，指看到電話裏的片段，發現自己已有近4年沒來香港：「我好掛住大家。」而當她唱出《Hopefully Sky》時，音樂響起不久，她便突然叫停，她指因為發現有部分歌迷未準備好，而這首歌原來對她來說很有紀念性，因她記得4年前唱這首歌時正是她跟粉絲影大合照的時候，她有用手機拍下來，直到現在也有保存那段影片。

而繼台灣站之後，鄭恩地再唱出台灣愛情片《月老》的中文主題曲《如果可以》，令粉絲相當感動，而她又唱出其主演韓劇《請回答1997》的歌曲《All For You》，期間她與全場粉絲大合唱，更拿出手機拍下該場面。

在與粉絲互動環節上，有一名21歲的男粉絲表示「好想認識一位女朋友」，鄭恩地即化身紅娘，成功幫對方找到對象，但笑言只是做朋友，並非做女朋友，場面搞笑。其後有粉絲說想聽她唱《那些年》，她便立即清唱半首滿足對方，誠意十足。