《新四十二章》收視23點　江嘉敏瞞住重要嘅人深宵賣大包

無綫藝人江嘉敏在熱播中的劇集《新四十二章》以超短髮男仔頭示人，為演出犧牲甚大，劇集播出後，網民對她的造型反應好壞參半，有人批評師奶味濃，亦有人讚她夠爽朗及可愛，而江嘉敏亦逐一回應負評，EQ甚高。最近她的頭髮已長了不少，重拾女人味，她拿着Fans在活動中送給她的公仔花束影了多張靚相，並在社交網開心Share。身穿性感絲絨紅裙的她，盡騷S曲線及事業線，她亦自知相片性感，在Hashtag幽默寫道：「凌晨POST相搏媽咪睇唔到唔會鬧我。」

三線劇集收視上揚

此外，無綫公布上周收視，翡翠台黃金時段三線劇集收視全線上揚，特別是首周播出的劇集《新四十二章》，跨平台直播收視最高23點（148萬觀眾）升2.8點，播出即大獲好評。處境劇《愛．回家之開心速遞》，最高收視23.2點（150萬觀眾）升1.6點；《飛狐外傳》最高收視19.4點（125萬觀眾）升2.6點。綜合資訊節目《東張西望》最高收視23.3點（150萬觀眾）升0.8點，繼續成為收視最高節目。

綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，踏入新一年後收視徐徐上升，且高處未算高，5日晚播出的最高收視攀升至21.6點（139萬觀眾）升0.6點，是開播以來最高。緊接的全新清談節目《香港飯局》，最高收視14.9點（96萬觀眾）。周六晚播映電影《乜代宗師》最高收視16.9點（109萬觀眾）。