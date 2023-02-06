何啟華新片票房衝破8千萬剝褲　王丹妮楊偲泳咁找數！

男團ERROR成員何啟華（Dee）新片《毒舌大狀》開畫至今，票房衝破8千萬，氣勢如虹，今晚（6日）在酒樓筵開百席，與千名巿民齊齊慶功，電影票房現時暫列香港史上第2位，有望打破《明日戰記》的佳績。Dee之前承諾票房達3千萬就除褲，現場貼了叫他找數的幅額，他在台上邊跳舞邊快速脫下褲子，果然有口齒真漢子！受訪時問他着了幾條褲？他說：「1條，唔係，係2條，如果得1條，我除完大家即刻走晒。」問到票房有1億會如何答謝觀眾，他說：「我唔會自己除褲，我會除人哋條褲。」

講到眾演員之前就票房開賭盤，他表示當日身在馬來西亞，沒有加入賭局：「我唔賭錢，我係受益人。」他說自己也入場看了該片3次，每次也是最後一刻入場，早5分鐘離場，以免打擾到其他觀眾。

戲中演員王丹妮（Louise）與楊偲泳（Renci）亦有出席慶功宴，兩人表示對票房超級滿意，但可以繼續上，她們之前推斷票房有6、7千萬，希望在海外也能創造佳績，問到如何答謝觀眾，Renci笑言會除外套，而Louise則說：「我哋由腳眼開始露，每多1百萬，就向上移1cm，相信都去到低腰位置，不過係我同Renci、廖子妤三個女子組加埋。」

她們直言希望能原班陣容開新電影，Louise想挑戰未演過的角色，而Renci就羨慕廖子妤在戲中可以着靚衫，期望新片的角色可以打扮得漂漂亮亮。Louise的老公羅孝勇在片中也有份演出，問她會否想下部電影有更多合作？她說：「我冇所謂，但佢又要返澳洲讀書，我依家努力鑽研演技先。」至於Renci會否想跟男友張振朗牘在電影合作？她稱想跟何啟華（Dee）再合作，認為兩人是最佳拍擋。