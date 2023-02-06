雖然日本人好多都住獨立屋，但係亦有唔少住公寓住宅，唔知佢哋係點樣打好鄰里關係呢？平常嘅鄰里關係就唔知，但喺AV界嘅「鄰人系列」中，索女住客吸引力非凡，而且成日都慾火高漲，佢哋仲主動引郎入室，上床「打好關係」！

英雄救美

喺VENUS出品嘅《魅惑之失婚婦人搬到隔壁》中，川上由呢位極有氣質嘅美人妻同老公情海翻波，最後離婚收場，後來佢搬到一個公寓單位獨居。點知前夫突然搵到上門向由妹破口大罵，仲想郁手添，好彩隔籬屋嘅後生仔健太郎及時英雄救美，將前夫趕走，令由妹不禁心生愛慕，於是佢邀請健太郎入屋飲杯茶，之後健太郎亦表示被川上由嘅美貌同身材深深吸引，然後兩人就順理成章上床展開連場激戰。

難忘巨鵰

喺MADAM MANIAC推出嘅《鄰居NTR被隔壁巨根誘惑》入面，寶田萌奈美顯得悶悶不樂，原因係佢老公要出外公幹幾日，所以佢要獨守空幃。有一日，速遞員誤將隔籬屋嘅物件放咗喺萌奈美屋企門口，於是佢就叫鄰居大雄過嚟拎番，大雄見到阿妹身材激凸，居然獸性大發嚟個霸王硬上弓！不過萌奈美完全冇反抗，因為佢正要搵男人出火，加上大大雄擁有巨鵰，兩人可謂一拍即合，一於趁老公未返嚟嘅時候連番激戰，盡情享受床上歡愉。

姐姐好「雙乳」

片廠FALENO推出嘅《住在隔壁的G奶鄰居》，講述正太搬到一個公寓單位居住，住隔籬屋嘅大姐姐綿貫曆就走過嚟打招呼，令正太吃驚嘅係阿曆嘅衣着相當暴露，心口對G奶幾乎露晒出嚟，搞到佢忍唔住舉旗致敬！阿曆見狀就一手拖正太入屋，並用心口對巨乳招呼對方。自此之後，阿曆經常登門造訪，同正太玩鴛鴦浴兼上床大戰，真係爽到震！不過，後來正太知道阿曆係色慾之女，成幢公寓嘅男人都同佢有路。

簡評

本仙一向都好鍾意睇日本AV界嘅「鄰人系列」，因為作品一定會有劇情鋪排，亦會去到實感充足嘅場景拍攝，令人睇到相當投入。今次為大家介紹嘅3部作品當，最鍾意川上由主演嘅《魅惑之失婚婦人搬到隔壁》，一來由妹韻味濃郁，而且皮白肉嫩，二來床上反應銷魂蝕骨，令人印象深刻，加埋英雄救美情節，令劇情發展順理成章，睇得人開心又興奮。