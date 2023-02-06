勝負下着騷靚躉　火紅撩人

日文中嘅「下着」即係底褲咁解，而「勝負下着」嘅意思並唔係指着條底褲分勝負，而係指女士為咗提升自信，着條啱心水嘅底褲嚟增強自信心。咁對男人嚟講，點樣先至係最誘人嘅「勝負下着」呢？呢方面不妨參考吓嚟自泰國嘅性感網紅Nekoh Ketuga，佢嘅撒手鐧就係火紅色內衣。

想入非非

好多人以為「勝負下着」目的係為咗吸引心儀男士，其實咁講只係啱咗一半，因為日本女性為咗喺工作上有更好表現同心情，或者喺重要日子，例如面試、考試、跟心儀對象初約會等，都會着上「勝負下着」。原來對佢哋嚟講底褲嘅顏色十分重要，首選分別係白色、黑色同紅色，而更重要嘅係款式，性感喱士同可愛風都各有支持者。不過，對於泰國性感網紅Nekoh Ketuga嚟講，佢嘅「勝負下着」係火紅色情趣內衣，唔單止凸顯佢豐滿嘅上圍，仲展現出渾圓上翹嘅靚躉魅力，必定令男士想入非非呀！

魅力十足

事實上，現居於泰國曼谷嘅Nekoh Ketuga，不但係性感女網紅，更係一位人氣模特兒，經常喺各大小賽事同展場都會見到佢嘅身影，如賽車、拳賽及車展等，而憑住迷人嘅外形，同埋輕咬嘴唇嘅誘人表情，成功吸納唔少粉絲，亦成為唔少男士心目中嘅女神，難怪佢嘅社交網只係開咗短短一年，追蹤人數就已經超過4萬4千人，而且佢仲擁有粉絲專頁，足見人氣相當強勁。的而且確，Nekoh Ketuga唔單止着內衣拍寫真魅力十足，換上比堅尼亦相當吸睛，不過講到最具話題性，莫過於佢早前嘅一輯出浴寫真露側乳，嗰種誘惑度實在勁到爆！

Profile

出生地：泰國

身高：5呎6吋

三圍：36E-24-36

擁有前凸後趷迷人身材嘅Nekoh Ketuga，外形如此吸睛，都知佢唔止着內衣誘人無比，換上其他性感造型，同樣能令男士心動。唔知佢日後會否跟其他性感女網紅一樣，開番個OnlyFans帳號露更多肉畀大家睇呢？