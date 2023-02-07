【是日通勝】

農曆正月十七

癸卯年 甲寅月 丙申日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：破屋、壞垣

忌：安床、作竈

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：20、31、34

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

金牛座：事業上得不到人脈支援，易變得孤掌難鳴。

雙子座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

巨蟹座：別因小挫折而方寸大亂，保持冷靜最緊要。

獅子座：財運好到極，但要懂得知足，不要太貪心。

處女座：運勢好壞參半，平常心看得失，煩惱少好多。

天秤座：身心狀態佳，但要錫住雙眼，勿做低頭族。

天蠍座：愛情運稍遜，不改變被動心態，難打破悶局。

人馬座：面帶笑容，樂於助人，可為你帶來好運氣！

山羊座：助人為快樂之本，幸運之神不會待薄好人。

水瓶座：自私自利乞人憎，易變成事業發展絆腳石。

雙魚座：做人要懂得感恩，趁順境時回饋對你好的人。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）羊 財運旺

（跌）虎 健康差

鼠：愛情運上升，獲另一半呵護，甜在心頭。

牛：工作繁雜，易顧此失彼，處事要分輕重。

虎：是日沖煞，健康一般，應酬飲酒要節制。

兔：花錢要量入為出，沒必要打腫臉充胖子。

龍：幹勁十足，處變不驚，做起事來快靚正。

蛇：諸事不順，心不在焉，事業停滯不前。

馬：財運稍遜，出門要小心銀包，提防受騙。

羊：生財有道，謹記多勞多得，勿錯失良機。

猴：爛桃花出現，曖昧行為易惹來一身蟻。

雞：抵抗力下降，身體易出問題，不宜熬夜。

狗：求財不乏機遇，懂得變通，財源廣進。

豬：有伴侶者易鑽牛角尖，感情生活現暗湧。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

緬甸八大生肖

相信大家都知道中國有十二生肖的說法，分別是：鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、犬、豬，十二生肖按次第每年順排，但原來其他國家也有生肖的傳統說法。

以越南為例，也有十二生肖，但就將「兔」年，換成了「貓」年。埃及和希臘有十二獸曆，分別為：牡牛、山羊、獅、驢、蟹、蛇、龍、貓、鱷、猿、鷹。至於緬甸就只有八大生肖，分別為虎、獅子、雙牙象和無牙象、老鼠、天竺鼠、龍、妙翅鳥。

在中國，一些少數民族都是用十二生肖來紀年，不過有些會有「鳳」、「穿山甲」、「狐狸」、「蟻」、「魚」等等，或者不是從鼠年開首排列，各種各類都有，但一定離不開動物。

如果想推算生肖的起源，大可想一想，於古代農業社會，大多數人都是對動物十分親近，生活一切都有賴於牠們，所以不期然會產生依賴感或敬畏感。家畜可以幫助生產和提供食物；野生動物會危害人民，帶有恐懼感；犬類就有超強嗅覺和忠誠，能給人有敬畏等等。換言之，古代人一開始便對十二種生肖動物崇拜及帶有原始信仰，繼而產生用動物來紀年和紀月的獸曆。