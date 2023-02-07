娛圈單打︱紀錄片緊急煞停　網民使唔使咁激

曾執導多套膾炙人口經典電影的大導演張婉婷，花10年時間、為母校及師妹攝製的紀錄片《給十九歲的我》，原定全港上映，詎料爆出私隱爭議，緊急煞停。該片自去年8月開始已有不同包場和參與電影節活動，反應極佳，更贏得香港電影評論學會最佳電影獎，如今公映無期，當然是損失。

該片由英華女學校出品，張婉婷是校友，肯定不可能「拍衰」母校和師妹。觀看過此片的朋友，無不讚不絕口，認為片中女生既勇敢又有個性，難得10年後可以看見10年前的自己，令人感動。

奈何其中一位女生向傳媒親撰萬字文，表明不同意將電影放在戲院公映，也不同意將電影到處參展，認為校方及導演沒有保護其私隱和尊重其意願。及後連「牛下女車神」李慧詩也開腔，直指自己在電影中出現，事前並不知情，不鼓勵大家入場觀看，輿論為之沸騰，網民更大罵導演「食人血饅頭」。

作為局外人，不知校方、導演和學生當初是如何溝通，若學生一直只被知會為校內播放，現在突然變成全港上映，並非每個人都希望「成名」；何況商業運作會有商業收益，自己突然成為「商品」主角，私隱被公開，為他人作嫁衣裳，反感亦是人之常情，學校也要負上很大責任。

惟觀乎不少網民還未看過此片或不了解全局便有過激反應，有些人只因張婉婷加入港府成立的推廣香港新優勢專責小組便鬧爆她，不能不令人懷疑當中又涉及政治偏見。一個城市變得政治化，小事往往變成大事。