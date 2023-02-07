王力宏新歌掀翻唱潮　榮登熱搜榜首強勢上架

台灣天王王力宏（Leehom）前年捲入離婚風波，導致停工一年，直至上月終在美國拉斯維加斯舉行《ONE Leehom Wang 一個王力宏》演唱會正式復出，獲得空前成功，其中他的全單曲《ONE 一個》雖然只在演唱會首唱過一次，但已感動無數現場觀眾，贏盡口碑，新歌未正式發行，短短幾天已經成為熱搜冠軍，引起網上翻唱熱潮，為回應粉絲訴求，歌曲現場版率先在各大音樂平台上架，LIVE版珍貴保留他演唱前的一段話：「也許這個世界曾經讓你失望，願我們溫柔相待，懷抱信念、希望、愛。」讓樂迷瞬間回到當天感人的現場，感受力宏沈澱過後的成長、一字一句的細膩感悟，延續傳奇。

《ONE 一個》由王力宏作曲，從演唱會的概念出發，不只是他「一個」人的心情，更是「致每一個你」，是「每一個」人的心聲，療愈了無數人。歌曲中，他只用一把木結他親自演奏，彷彿解盔卸甲，本色相見，演唱時而即興卻不炫技，真摯動人。副歌歌詞「哪怕一個人獨自的戰役，哪怕一雙手空空只抓住自己，有太多萬一，總避無可避，從灰燼，再奮起，折翼也要飛」，似是他因婚姻風暴陷入低潮後再復出的心境，令人動容。