Gordon新店遭掃場損失6位數　停工1日定驚：最緊要人冇事

前組合天堂鳥成員Gordon（葉泓聲）與友人合資經營的咖啡店遭人惡意破壞，損失慘重，不過他直言：「最緊要人冇事！」感恩有一班員工在背後支持，揚言不會因此卻步，繼續向夢想進發。

Gordon與友人陳樂榣（Ally）合資、位於大坑的咖啡店已試業2個多月，一直相安無事，卻於上周舉行正式開張儀式後，當晚被人闖入破壞，涉案疑犯已被拘捕，咖啡店亦已重新營業。

感謝員工通宵收拾

東網日前發現Gordon與Ally落舖在店內幫忙，Gordon受訪時無奈表示財物損毀金額達6位數：「不過錢財身外物，最緊要員工冇事！睇番CCTV大家都好驚，見到個員工畀人搶咗部電話想搶番，我同佢講下次唔好咁傻，電話冇咗我可以買番，唔好傷到自己。」他感激員工雖然情緒受到事件影響，但事發當晚仍主動回店幫忙清理：「佢哋仲擔心過我，連兼職同事都返嚟幫手執拾到夜晚3點，第二朝再返嚟繼續執，夜晚就已經開番舖，真係好感動。」他指身為老闆始終都擔心，與Ally事後休息了一整天去平復思緒，並表示會加裝更多閉路電視加強保安。

他坦言對事件仍一頭霧水，稱從未與人結怨，並說：「做生意以和為貴、和氣生財，咩事都可以傾。（有冇收過任何騷擾、警告？）完全冇，係食環署囉！哈哈。」他指事件未有打亂其部署：「順其自然，人冇事最安心。」他感謝身邊朋友的關心問候，希望事情能盡快查個水落石出。