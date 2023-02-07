東方日報C1：為《中文金曲》克服陰影　MIRROR 5.6重返紅館

人氣男團MIRROR自去年7月的紅館演唱會事故後，據知將於5月再登紅館舞台，出席港台金曲頒獎禮。曾自爆有創傷後遺症的「鏡仔」面對紅館舞台可謂一大考驗，正所謂「邊度跌低，邊度企番起身」，12子在全城矚目下重返「傷心地」，定要克服心理陰霾。

MIRROR去年的紅館演唱會發生墮屏慘劇，舞者李啟言（阿Mo）身受重傷，目前仍在努力治療中。演唱會當日即時腰斬，事發至今超過半年，MIRROR補唱依然未有任何消息，而12位「鏡仔」已全面復工。本報收到消息，MIRROR將於5月出席港台在紅館舉行的頒獎禮，是他們自演唱會事故後，首度合體再登紅館舞台。

港台去年與無綫攜手合辦頒獎禮，但盛傳因不和，今年回歸「原位」復辦《十大中文金曲》頒獎禮音樂會。據知港台為紀念踏入廣播95周年，定於5月6日在香港紅磡體育館隆重舉行頒獎禮，明日於電台舉行記者會公布詳情，並向唱片公司廣發邀請，不少歌手都答應出席。

「鏡粉」團結搶票

人氣強勁的MIRROR近年橫掃樂壇多個頒獎禮，在之前的《勁爆》及《叱咤》均大豐收，而今次的《十大中文金曲》頒獎禮中，MIRROR與多位成員姜濤、Anson Lo、Ian、Edan、Jer、Jeremy等都有份爭獎，自然成為頒獎禮焦點主角，特別是今次選址紅館舉行，「鏡仔」大有機會自事故後全團再登紅館舞台跳唱，因他們除了角逐「最佳樂隊/組合獎」外，亦憑團歌《Innerspace》及《We All Are》分別候選「十大中文金曲獎」和「全球華人至尊金曲獎」，尤其是兩個歌曲獎計分以公眾投票佔較重比率，而一眾「鏡粉」向有「投票殺手」稱號，故奪獎呼聲極高；而Jeremy亦以大熱姿態力爭「最有前途男新人獎」。

軒仔欣宜歌手獎大熱

12子於演唱會慘劇後盛傳留下集體心理創傷，雖有指已陸續走出陰霾，但Anson Lo去年11月在亞博演出後，自爆踏上舞台綵排時全身發抖，而多位成員亦曾在公開演出爆喊。今次重返紅館舞台不單全城矚目，一眾「鏡仔」亦要克服心理陰影，不容有失，幸隊員之間一直互相扶持，加上Fans不離不棄，相信有助他們戰勝對紅館舞台的恐懼。

頒獎禮除了MIRROR成為焦點外，張敬軒與鄭欣宜亦被視為「最優秀男/女歌手大獎」的熱門得主，而「CASH最佳創作歌手獎」則是林家謙、馮允謙與Ian之爭；至於泳兒、衛蘭、曾比特、炎明熹等估計將捧走歌曲獎。

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