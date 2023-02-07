T-Safe防止退伍軍人菌濾水器

【特約報道】丹麥 Tandrup 工廠歷史悠久，創立於 1946年，是專門生產衞生潔具和水安全產品的先驅品牌。當中 T-Safe系列提供多種醫療專用過濾和抗菌淋浴產品。 T-Safe 濾水器是過濾退伍軍人菌的好幫手，濾芯特設 0.1微米 (=百萬分之 1米 )微小孔口徑的過濾層，當自來水經過過濾器時便能將所有細菌留在過濾層內，令用水變得潔淨無菌。濾水器根據 ASTM F838-15a 進行了獨立測試和認證，證實能有效阻截達 99.99999%細菌 ，包括退伍軍人菌、大腸桿菌和非結核分枝桿菌等水傳播病原體。加上， T-Safe過濾 器添加了抗菌劑，能防止細菌在濾器膠囊表面生長的風險 ，確保產品在整個使用周期內能提供用家全面抗菌的保護。此外，T-Safe 濾水器採用新穎側面安裝和旋轉頭設計，能增加沖洗的空間，對於淺洗手盆十分友好。同時有助於保持氣隙，降低逆行污染的風險。濾水器的安裝十分簡單，適合安裝在各種水龍頭，包括感應水龍頭，並有31天和 92天長效過濾芯可供選擇 。

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