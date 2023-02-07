過渡性房屋博愛昇平村動工　600伙明年首季落成

為紓緩基層住屋壓力，政府聯同社會各界推出過渡性房屋，由博愛醫院倡議並監督興建、房屋局撥款資助下開展之「博愛昇平村」過渡性房屋項目，早前於打鼓嶺坪路原昇平學校校址舉行動工禮，預計興建共601個單位，受惠人數約1,000人。

紓緩公屋壓力 協助弱勢社群

博愛醫院候任主席陳首銘博士在致詞時表示，博愛醫院多年來積極配合特區政府施政，落實各項有利民生政策，為解決基層市民住屋需要，承辦兩大過渡性房屋項目，分別是規模全港最大之「江夏圍過渡性房屋項目」，以及今次的「博愛昇平村」。「江」兩期住宅大樓已先後入伙，最多可以同一時間容納 6,000 人入住。「博」則可以提供大約600個單位，同一時間容納約1,000人居住。陳博士表示，房屋與土地問題一直是香港社會民生重要議題，為紓緩社會對公屋的需求壓力，興建過渡性房屋是特區政府的其中一項針對性的主要舉措。博愛醫院有豐富社會服務經驗，亦有強大地區網絡，有條件協助承辦過渡性房屋，協助弱勢社群。

組裝合成 加快進度

「博愛昇平村」佔地超過13萬平方呎，以「組裝合成」（MiC）建築法興建，即透過在廠房預製組件運送到工地再裝嵌成建築物，項目承建商中國路橋工程有限責任公司（香港地區）董事總經理王焰華表示，今次是他們首次參與過渡性房屋項目，不過之前於其他項目亦曾使用這項技術，因此經驗豐富。MiC 建築法既減少工程產品的噪音及運送材料所產生的碳排放，大大降低對社區的不必要影響，亦大幅加快項目落成時間。項目將提供601 單位，包括一至二人單位（519個）、三至四人單位（80個）、五至六人單位或無障礙單位（2個），亦設有兩座綜合服務大樓，為區內居民提供便利商店、社區餐廳、康樂活動場地以及長者日間中心等設施，工程預計明年第一季完成並安排首批住戶入伙

舉辦居民活動 共建和諧社區

由於原址為昇平學校，項目將保留學校的牌匾以承傳昇平村的社區特色。另外為促進社區互動，博愛醫院將會與鄰近的打鼓嶺鄉事委員會合作，於服務大樓空間舉辦盆菜宴、跳蚤市場、假日市集以及其他文娛康樂活動等，期望藉此建立和諧社區，增加居民的歸屬感。在各大政府部門、承建商、打鼓嶺區鄉事委員會和各相關單位的全力配合下，「博愛昇平村」順利動工，標誌着項目踏入新里程。

博愛醫院網站：www.pokoi.org.hk