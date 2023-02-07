不靠關係入行　吳若希細佬吳梓楓自爆因學業放棄內地拍劇

連詩雅師妹陳穎妮(Winnie)跳出模特兒框框進軍大螢幕，雖然在新片戲份不多，但飾演女鬼的她就接受大挑戰，僅穿內衣褲上陣，她說：「其實初初真係好唔習慣當住咁多人面前只着胸圍、底褲，但拍嗰刻就覺得要豁出去，咁拍攝過程都好順利嘅。」由於內衣褲屬透視質地，所以開拍攝前狂Keep Fit，於7日內由44kg減到41kg，她又說：「嗰幾日係食幾粒生果頂肚，但就要狂做運動，到拍攝嗰日連水都唔敢飲，因為想曲線凸出啲。」

而同公司的吳梓楓(Carson)就戴着吳若希胞弟的光環入行，現年的19歲他正攻讀中文計算數據科學系。問到其模特兒身份可惹來同學非議？他就話：「啲同學冇妒忌，只有關心，（家姐吳若希冇有煩你呀？）咁又冇喎，因為佢又要做嘢，又要湊兩個小朋友都好忙，同埋我係住宿舍，（家姐冇有金錢資助你呀？）自16歲開始，我就自己賺生活費同學費，之前做兼職最高試過有2萬蚊個月，生活唔成問題。」據知已有內地製作單位曾傾他拍劇，可惜因要返學而推辭，他說：「我呢4年都係以學業為先，喺香港都可以拍吓廣告吸收經驗，其實我覺得自己最需要改善嘅地方係太細膽，所以嚟梗我要主動啲。」

有「翻版王嘉爾」之稱的鍾嘉駿 (Matthew ) 因拍廣告而被封為「快餐店男神」，現實生活中除是模特兒，亦是外賣店老闆。問到幕前工作可有助其生意，他直認有幫助：「聽啲拍檔講，都有啲女顧客嚟睇我嘅，有時我喺舖頭幫手，除口罩飲水時，佢哋會尖叫，仲試過有位外籍女士專登嚟搵我，多謝大家支持啦。」又說有興趣作多方面發展，近幾月也頻頻Casting ，望有機會在電影或劇集中演出。

場地提供:銅鑼灣富豪酒店