倫敦影評人協會獎　姬蒂班查再度擊敗楊紫瓊奪影后

《第95屆奧斯卡金像獎》即將於香港時間下月13日早上舉行，獲影后提名的兩大女星姬蒂班查（Cate Blanchett）和楊紫瓊最終鹿死誰手有待揭盅，而另一邊廂《第43屆倫敦影評人協會頒獎禮》（LCCFA）前日就率先舉行，同獲年度女主角提名的姬蒂和楊紫瓊均有現身頒獎禮，結果姬蒂憑《TÁR》繼上月《Critics'Choice頒獎禮》後再次擊敗楊紫瓊奪獎！

雖然楊紫瓊失落影后，但她亦獲大會頒電影卓越獎。姬蒂除了獲年度女主角之外，《TÁR》亦連奪年度電影、導演兩獎。今次亦是姬蒂入行以來第3度在LCCFA獲影后殊榮。而大贏家就是橫掃5獎的《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin），除了年度英國/愛爾蘭電影之外，哥連法奴（Colin Farrell）再度大熱封帝。

其他獎項方面，不獲《奧斯卡》最佳國際電影提名的湯唯韓片《分手的決心》與愛爾蘭電影《The Quiet Girl》在LCCFA共享年度外語電影獎。而英國上位女星Florence Pugh就憑3片獲大會頒發年度英國/愛爾蘭女演員，至於年度英國/愛爾蘭男演員就由《Living》的Bill Nighy獲得。