大自然的情書　在效野中「心」呼喚愛

香港郊外有很多夢幻心形景點，今個情人節不如從中挑選一個，跟愛侶把臂同遊，度過甜蜜難忘時光？（設計圖片）

下星期二就是情人節，相信唔少人都準備當晚與情人燭光晚餐，之後再手牽手到海濱散步。但如果想由朝玩到晚，又有咩好去處？本地郊外有很多夢幻心形景點，適合情侶把臂同遊。兩位本地行山網站版主，推介景靚IGable的心形拍拖勝地，當中包括初級及中級難度路線。大家不妨先做功課再出發，與另一半展開浪漫遊，自製難忘寶貴回憶！

浪漫心形水塘

首先分享心形景點的是「香港行山人」網站編輯Jack，經常游走山野發掘大自然之美的他，推介寧靜的古洞水塘靚靚心形湖。「現時的古洞水塘屬灌溉用水塘，供救火之用。不過附近的麒麟山風景遼闊、景色優美，遊人在途中可隨時發掘到昔日軍事遺迹，絕對值得一遊。」

初級路線啱新手

自問是行山新手的，可選由上水搭50A專線小巴至古洞街市起步，再沿古洞南路經公廁向前走大約5分鐘至配水庫閘口，接着向右行上斜。大概20分鐘左右便到山上，之後在配水庫門口左邊的斜路小徑上山，並沿着鐵絲網旁邊前行約5分鐘，心形湖就在眼前。Jack建議到達後沿着山路向前行，更可從多角度欣賞到心形湖的不同面貌。

Info：

初級路線：古洞街市→古洞配水庫→古洞街市

全長：少於4.2km

需時：約2.5小時

中級路線具挑戰性

如果想挑戰一下，可嘗試Jack推薦的中級路線，同樣由古洞街市起步，行至古洞水塘。然後步出水塘閘口後向左行，經水塘行至山路爬升上222米高的麒麟山，便可以從高處俯瞰心形水塘（水塘在不同角度會呈現不同的心形）。途中更可遙望不同風景，例如魚塘上的天空倒影、綿延不斷山景等，心曠神怡。回程時，同樣可以經古洞配水庫落山，至古洞街市搭車離開。

Info：

中級路線：古洞街市→古洞水塘→麒麟山→古洞配水庫→古洞街市

全長：約4.2km

需時：約3~4小時

3大必睇位

1.從閘口左轉前行，會看到寧靜的水塘，這位置在天晴時更可拍攝出天空之鏡的畫面。

2.塘邊小橋襯托青翠茂盛的樹木，意境唯美！

3.山上是拍攝心形湖全貌的最佳位置。

仲有呢啲心形打卡位！

除了古洞的心形水塘，「letsgohiking.blog」版主 h+也有其他心水推介，包括位於烏蛟騰的心形壺穴，以及女婆山的心形石，不過兩條路線都需要有遠足經驗人士陪同前往。版主提醒大家出發前要多看幾個網站或行山App，了解行山資料如上下坡幅度、難度與長度等，做好充足準備才上山，就萬無一失。

烏蛟騰心形壺穴

此路線適合喜歡古道與舊村風貌的人士。前往方法是先從港鐵大埔墟站乘搭20R專線小巴到烏蛟騰（星期日及公眾假期有班次較密的275R巴士到烏蛟騰，車程約半小時），往九担租方向行，至苗三古道（亦稱作印洲塘郊遊徑）沿郊遊徑走，行至往大峒的分岔路，之後沿左方向下行至下苗三石澗，就到達心形壺穴。其形成是由於水流旋轉，帶動石屑，長期侵蝕河床所致。遇上藍天白雲，觀賞感覺更加愜意。在此打卡後，可原路折返至郊遊徑，約1小時到達三椏村，三椏村向前行約35分鐘，就見到荔枝窩觀景台，旁邊便是小灘。離開時只須沿路線再經三椏村回到烏蛟騰，便可結束一整天行程。

Info：

路線：烏蛟騰→九担租→上苗田→下苗田→三椏涌→三椏村→荔枝窩觀景台→小灘→三椏村→犂頭石→九担租→烏蛟騰

全長：約14.47km

需時：約5小時

女婆山心形奇石

此路線不算長，但路線較不清晰，而且路面跣腳，加上不時會路過大石，有機會手腳並用；但山上風景一絕，而且有不少奇石，例如「三兄弟石」、「豆腐石」、「梅鑽」及「心形石」，絕對值回票價。情侶們若鎖定「心形石」為目的地，可由港鐵石門站步行至碧濤花園，經過天橋往石門交匯處到行人隧道附近的上山入口起步，上山約30分鐘便見到「心形石」。雖然初見心形輪廓不太明顯，但只要轉換不同角度就可以拍下完美心形。盡情打卡後，可繼續向女婆山頂進發，大家要量力而為，如感覺吃力就要原路折返。

Info：

路線：港鐵石門站→三兄弟石→心形石→女婆山→亞公角山路→港鐵石門站

全長：約7.79km

需時：約4小時

同場加映：奇觀遍布全球

除本地外，世界各地也有形形色色的大自然心形景點，值得大家一遊！

斐濟心形島嶼：這個被珊瑚礁包圍的島嶼位於斐濟，被喻為最適合求婚的地點，寓意「整個海島都是愛你的形狀」。不過要乘搭直升機從高空俯瞰，才能看清楚整個心形翠綠海島的全貌。島上還有衝浪、浮潛、釣魚等水上活動，絕對是名副其實的情侶度假勝地。

日本沖繩心形岩：沖繩古宇利島不但風景優美，更流傳着沖繩版亞當和夏娃的浪漫傳說，故又有愛情島的稱號。加上島上最北端的心形岩，曾成為日本男團「Arashi 嵐」的廣告拍攝地而全國爆紅，吸引不少人慕名而至。提提你，古宇利島不算大，一天就可以跑完島上所有景點。

台灣澎湖雙心石滬：已有700年歷史的雙心石滬象徵永恒的愛，這個景觀位於澎湖縣七美鄉東湖村頂隙北面海崖之下，原本是用作捕魚的石牆，利用潮漲潮退的原理來困住魚類，但現在已成為該地的著名景點。有趣是雙心石滬並不是時刻都可觀賞到，大家出發前記得先確認潮退時間，才有機會一窺石滬全貌。