陳山聰「秘撈」帶團遊電視城　網民爭住報名參加

視帝陳山聰向來專業，不但奪獎翌日即繼續為新劇開工，近日更「兼職」做埋導遊，拍片帶內地網民遊TVB電視城：「好多人都好奇我哋開工嘅地方，今日就等我做導遊，帶大家重溫一下港劇嘅經典場景啦！」一開始佢先介紹眾藝人嘅一大排儲物櫃，之後就大家去到劇集經常出現嘅醫院出入口：「我哋好多時都會借用呢個走廊景、天幕位，如果大家有睇《白色強人》嘅時候，都會見到係呢度會有出現嘅場景。」隨後佢步入電梯大堂，原來亦係多套時裝劇出現過嘅著名景點：「《愛．回家》成日都會用嘅就係𨋢喇！呢度係我哋最多時裝劇嘅一個景點。」並搭升降機去到7樓，笑指係秘密重地：「「開會啊、見監製啊，都要去7樓㗎！」

之後，陳山聰去到TVB嘅員工餐廳，指不論咩部門嘅食飯戲都喺呢度拍攝，然後又去到停車場，指其劇集《十八年後的終極告白》及未播映嘅《隱形戰隊》都喺度拍攝重頭戲，最後仲上到天台，不但係《十八年後的終極告白2.0》趙希洛跳樓一幕嘅取景地點，原來仲可以一口氣望到整個古裝街嘅景色，絕對係鮮為人知嘅最佳觀景位。唔少內地網民對影片反應超熱烈，笑指想參加TVB導賞團，建議由陳山聰親自帶隊：「每個場景都很熟悉」、「叫TVB搞個入場費500HKD的電視城旅遊啦」。