情人節盛宴　酒店之選

在情人節這一天，一頓浪漫的餐點絕不可少。隨住市道復甦，坊間的酒店和餐廳都推出主題菜式，想和對方擁有深刻回憶和體驗，港九各區的酒店高級餐廳就有不少選擇，在這個難得的日子，各位不妨大破慳囊，為對方送上浪漫體驗。

味遊歐洲

歐洲各國，華麗建築物和美味菜式，處處滲出浪漫風情。金鐘奕居的地中海餐廳Salisterra 在2月14日推出5道菜晚餐，包括日本生蠔、龍蝦配茴香醬、烤北海道帶子及和牛西冷配黑松露。歐陸餐廳The Continental則推出4道或6道主題晚餐，菜式有日本油甘魚配血橙橄欖油汁、黑松露意大利捲粉、Rossini牛小排，最後是適合分享的阿拉斯蛋糕伴桃子雪糕，讓情侶們浸醉於歐洲風味。

意日美饌

意大利菜和日本菜各有千秋，灣仔The Hari Hong Kong旗下２間餐廳在2月14日推出情人節限定晚餐。日本餐廳 Zoku Restaurant & The Terrace先以北海道扇貝配海膽和魚子醬、油金魚刺身薄片、麵包糠炸鹿兒島五花腩日式三文治及椎茸和冬季松露作冷熱前菜，主菜有A5和牛、帝王蟹雜炊粥、美國牛小排配冬季松露及芥末薯仔蓉、味噌燒鱸魚或精選壽司及魚生拼洫選擇，最後以招牌甜點拼盤作結，加指定價錢可配清酒或香檳。意大利餐廳Lucciola Restaurant & Bar有5道菜意式晚餐，先以Ossetra魚子醬配蛋黃慕絲、海鮮冷盤配香檳，來一口耶路撒冷朝鮮薊配野生茴香葉及烤北海道扇貝湯後，主菜可選檸檬羅勒醬龍蝦尾手工意大利麵、美國肉眼排、蜆肉青口湯配智利海鱸魚柳或黑松露配牛肝菌及Tomino芝士意大利飯。甜品是朱古力心太軟配乳酪味低脂意式雪糕。意日風味各有特色，你又會點揀？

法式約會

法國人天生擁有浪漫的DNA，當然重視情人節的安排。灣仔香港萬麗酒店Mirage Bar & Restaurant於2月11日至18日推出情人節法式4道菜晚宴，自選頭盤有法國生蠔、鵝肝醬、醃製無花果配布拉塔芝士或亞歷山大波爾馬德生牛肉及北海道帶子他他，之後是鮮香的法式龍蝦湯配拔蘭地泡沫。主菜有紅酒燴牛臉頰、香煎龍脷柳魚、意大利小龍蝦或意大利飯，最後以玫瑰士多啤梨蒙布朗作結。餐廳亦會供應限定的玫瑰人生和紫心之戀雞尾酒，又或是無酒精雞尾酒戀人之夢，用來配菜也很有意頭。

花心思送禮

吃過情人節晚餐後，送上精心安排的禮物，最是令人印象深刻。金鐘香港JW萬豪酒店The Lounge在2月14日就有海鮮自助餐，當中包括有魚子醬、鮑魚等各款海鮮，以及即煎鴨肝、忌廉菠菜焗蠔、芝士焗波士頓龍蝦、香煎澳洲和牛、威靈頓牛柳及香草焗羊架等美食，酒店特別為餐廳預備了多款組合的禮物套裝，包括有12朵玫瑰花，可以拼配香檳、小蛋糕、朱古力及指定紅白酒等，客人可按需要選擇，相當貼心。想在戶外環境用餐，可揀選泳池旁的魚吧，菜式有海鮮拼盤、蘆筍濃湯，主菜可揀香煎澳洲魴魚或法式黑椒牛扒，最後以紅桑子朱古力甜品作結。米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿推出8道情人節菜單，包括養生的太極滋補湯、松露醬蟹籽汁元貝皇、魚子醬龍蝦芙蓉和鮑魚海參鵝肝夾等，甜品是可愛的陳皮紅豆手袋酥，女士們應好喜歡。

為對方調酒

色彩繽紛的雞尾酒，吸睛又能提升氣氛。尖沙咀帝樂文娜公館北歐餐廳於2月10日至14日推出摯‧愛情人節套餐，客人先品嘗特調的玫瑰馬天尼和水煮法國蠔，之後就有龍蝦油漬帶子他他配北冰洋蝦、挪威三文魚湯配海螫蝦，主菜有香烤大西洋龍蝦及香煎鵝肝、慢烤美國農場和牛牛柳，甜品有紅桑子慕絲蛋糕。想和情侶來個互動，可於晚飯前參加摯‧愛雞尾酒調酒課程，調配情人節限定的粉紅愛意及海洋之心雞尾酒。2月5日前預訂，套餐可享85折優惠，亦可免費參加調酒課程。

愛情火燄

在情人節，每間餐廳都會推出特別菜式，甜品更是精心設計，務求令對方有驚喜。尖沙咀香港金域假日酒店旗下的餐廳在2月11日至14日，都有不同的主題及優惠，如惠顧Bistro on the Mile的自助晚餐，每2位顧客便可獲贈1客火燄雪山，象徵熊熊愛火。Osteria意大利餐廳推出的情人節晚餐，有鵝肝凍批蘋果沙律、龍蝦肉青豆干邑汁墨魚汁扁麵、焗銀鱈魚伴脆豬腮肉和鵝肝凍批無花核桃薄餅等，限定的甜品浪漫冰玫瑰，心型蛋糕配特製的冰玫瑰，甜蜜芳香。吃過晚飯後還想靜靜聊天，客人憑其中一間餐廳在2月11日至14日的用餐收據正本，下午6時後到Hari’s Bar，可用優惠價錢享用情人節雞尾酒。

閃爍首飾

閃閃發亮的珠寶首飾對女士來講，總有股莫名的吸引力。香港尖沙咀凱悅酒店希戈餐廳在2月10日至14日，以周大福星旅系列的北極星星軌作靈感打造5道菜情人節晚餐，頭盤以法國康卡勒布列塔尼特選生蠔2號配米酒香醋及三文魚籽打開序幕，吃過濃郁的法式鴨肝醬伴紅桑子醬和陳年意大利黑醋，緊接是清新的牛油烤波士頓龍蝦尾配橘子沙律香橙汁，主菜是慢煮大西洋鱈魚柳或香草美國黑安格斯牛柳，最後以意大利芝士餅作結。惠顧客人可獲贈餐廳精品朱古力及周大福HK$300現金券，若客人於店舖購買鑲嵌類首飾滿HK$50,000（以單一張單計算），可於指定日子免費享用情人節晚餐，名額有限，先到先得。

醉人小酒館

吃飯時來一點美酒，有助提升氣氛。香港銀樾美憬閣精選酒店高級小酒館The Enclave新任廚藝總監 Stéphane Guillas於2月14日推出2人套餐，餐前小食有熟成48個月康堤芝士球，海鮮拼盤內有生蠔、海蝦、海螺和波士頓龍蝦，享用完日本65度溫泉蛋後，主菜有傳統鵪鶉千層酥派，配鵝肝醬和可可醬，濃郁滋味。最後來一口法式火燄雪山，內裏是紅莓和荔枝餡，加指定價錢可無限添飲紅莓雞尾酒、精選紅白酒及粉紅玫瑰酒。

戶外西式火鍋

想和情人過一個暖笠笠的情人節，可以考慮香港東涌世茂喜來登酒店的海岸扒房，餐廳首次在2月供應4款鹹、甜口味的西式火鍋，芝士火鍋以埃文達芝士、格呂耶爾芝士、帕爾馬芝士及白酒製作，配薯粒、小黃瓜、洋葱和法包。熱油火鍋以葡萄籽油、迷迭香、百里香及香蒜調味，配牛柳、牛腹肉、豬肋眼、豬腩內和意式煙肉。還有配西班牙油條、士多啤梨、棉花糖及香蕉的41% Weiss朱古力牛奶火鍋 或67% Weiss黑朱古力火鍋選擇。另外，餐廳於2月14日推出5道菜晚餐，菜式有魚子醬配北海道帆立貝刺身及醬漬油甘魚、黑松露扁意粉配溫泉蛋及帕爾馬芝士，主菜有比目魚或M5和牛西冷，甜品是士多啤梨朱古力馬丁尼杯，大家可按喜好選擇。