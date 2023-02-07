隋棠複式豪宅惹官非　噪音擾鄰反寸爆：你們早點起床囉！

台灣女星隋棠前年斥資8250萬台幣（約2154萬港元），購入台北複式豪宅，並足足花了1年時才完成裝修工程，她亦不時網晒豪宅家居內部環境，令人羨慕，豈料近日她卻爆出被鄰居提告，惹上官非。據台灣媒體指，隋棠鄰居A先生指隋棠夫婦去年帶同3個孩子、管家及外籍看護搬進豪宅後，夫妻倆因工作經常不在家，放任3名子女在深夜及清晨6點，在樓中樓的樓梯和地板奔跑、彈琴和嬉鬧，由於隋棠家樓梯是鏤空設計，加上樓齡近30年，上述舉動均會造成巨大「砰砰」聲響，讓A先生夫婦不得安寧，精神大受影響，甚至要去求醫及服用安眠藥物才能入睡。

有次A太太向對方溝通反映，沒想到隋棠竟表示：「這年齡的小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉！」之後A先生找上隋棠老公Tony，初時Tony表現理性，還保證會盡力要求孩子別在清晨與深夜發出聲響，噪音問題曾一度緩解，但不久後又故態復萌，Tony甚至當面罵道：「Don't speak to me，speak to my lawyer！（別跟我講，去跟我律師說。）」令A先生夫婦終忍無可忍，兩度報警求助，但由於隋棠夫婦不在家，故警方也無可奈何。

為了維護自身權益，A先生對隋棠夫妻提出民事告訴，法院於去年12月底安排調解，A先生希望隋棠家能鋪設隔音墊，也願意負擔一半費用，但隋棠夫妻均未現身，只找來友人出席，強調鋪隔音墊會「影響居家設計」不能接受。A先生的律師再提議，可提供地墊型號、報價提供他們參考，但對方卻以工作忙碌為由推卻，至今仍未有回音。