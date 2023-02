隋棠複式豪宅惹官非　噪音擾鄰反寸爆：你們早點起床囉！

台灣女星隋棠前年斥資8250萬台幣(約2154萬港元),購入台北複式豪宅,並足足花了1年時才完成裝修工程,她亦不時網晒豪宅家居內部環境,令人羨慕,豈料近日她卻爆出被鄰居提告,惹上官非。據台灣媒體指,隋棠鄰居A先生指隋棠夫婦去年帶同3個孩子、管家及外籍看護搬進豪宅後,夫妻倆因工作經常不在家,放任3名子女在深夜及清晨6點,在樓中樓的樓梯和地板奔跑、彈琴和嬉鬧,由於隋棠家樓梯是鏤空設計,加上樓齡近30年,上述舉動均會造成巨大「砰砰」聲響,讓A先生夫婦不得安寧,精神大受影響,甚至要去求醫及服用安眠藥物才能入睡。

有次A太太向對方溝通反映,沒想到隋棠竟表示:「這年齡的小孩很難約束,你們就跟著早點起床囉!」之後A先生找上隋棠老公Tony,初時Tony表現理性,還保證會盡力要求孩子別在清晨與深夜發出聲響,噪音問題曾一度緩解,但不久後又故態復萌,Tony甚至當面罵道:「Don't speak to me,speak to my lawyer!(別跟我講,去跟我律師說。)」令A先生夫婦終忍無可忍,兩度報警求助,但由於隋棠夫婦不在家,故警方也無可奈何。

為了維護自身權益,A先生對隋棠夫妻提出民事告訴,法院於去年12月底安排調解,A先生希望隋棠家能鋪設隔音墊,也願意負擔一半費用,但隋棠夫妻均未現身,只找來友人出席,強調鋪隔音墊會「影響居家設計」不能接受。A先生的律師再提議,可提供地墊型號、報價提供他們參考,但對方卻以工作忙碌為由推卻,至今仍未有回音。