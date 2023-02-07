Harry Styles奪格林美大獎遭Beyonce粉絲柴台洩不滿

國際年度音樂界盛事，《第65屆格林美音樂獎》雖然已「曲終人散」但仍然餘波未了，有美國天后Beyonce的男粉絲因不滿英國天王Harry Styles勇奪最高榮譽「年度大碟」而在他致詞時叫囂騷擾。

片段事後於網上瘋傳，男Fans除了在Harry領獎時突然大叫Beyonce的名字之外，亦高呼「Beyonce應該贏」，片段曝光後即惹來網民批評Fans「輸打贏要」！除了粉絲不滿Beyonce失獎之外，另有傳英國天后Adele亦因賽果而提早離場！大會更影到Harry上台領獎時，Adele笑住離席的一刻。有知情人士指她當時離開場館，有指她是不滿Beyonce輸大獎給Harry。查實今次已非Beyonce首次因失獎而被擺上枱，2009年，Taylor Swift在《MTV音樂錄影帶頒獎禮》擊敗Beyonce獲最佳女歌手錄影帶時，男歌手Kanye West就突然衝上台「搶咪」話Beyonce更值得獲獎。

雖然Harry獲獎令Beyonce的Fans不滿，但他的One Direction（1D）前隊友Liam Payne和Niall Horan都有留言祝賀他，前者表示他值得獲獎，而Niall就留言表示為他而驕傲。