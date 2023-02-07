自爆鍾意睇《英雄本色》　珉豪重演告白場面冧港迷

韓國男團SHINee成員珉豪前晚（5日）假香港亞洲國際博覽館2號展館舉行《2023 BEST CHOI's : MINHO LUCKY CHOI's IN HONG KONG》見面會，是他首次以個人身份來港見粉絲。

活動準時在晚上7點開始，他身穿黑白色西裝出場唱出《Heartbreak》，之後他用廣東話跟全場粉絲打招呼，並大叫「香港」及「見到你哋好開心」，他指今次是相隔近6年再來香港：「我記得最後來的時候是開演唱會，也來過參加頒獎禮，真的好久沒來香港了，我一直都在等這個機會。」

他之後大玩多個遊戲，親自抽出幸運粉絲上台跟他完成要擺出一樣甫士的任務，期間他扮車厘龜賣萌，又戴上附兔仔耳和拿着蘿蔔公仔賣萌，惹來台下粉絲興奮尖叫，他之後再抽出多名粉絲上台跟他擺心形甫士影相，粉絲落台前他又不忘逐一送抱，相當識做。

而在演戲環節上，他咬住牙籤重演周潤發在電影《英雄本色》中的場面，他指早於兒時已經有看《英》片，到現在也會翻看，依然覺得周潤發好有型，之後他又重新演繹劇集《機智醫生生活》及《閃耀角度》的告白場面，令粉絲勁冧。

他之後演繹SHINee的《Atlantis》、《Don't Call me》、《KISS KISS》及《CODE》的舞蹈，又唱出他的Solo歌《Runway》及《Chase》。而在訪談環節上，問到如果能跟粉絲一齊睇戲，希望是哪部電影，他便指是《重慶森林》：「我看過好多次，還試過模仿電影橋段。」問到2023年最想給香港粉絲展現甚麼面貌，他便指希望能快些與隊友一起來港見粉絲，並指相隔多時來到香港，獲得那麼多人的支持令他覺得好開心，最後他唱出《I'm Home》，為見面會畫上句號。