東冲有料到：齊遊泰國

我的全新泰國旅遊節目剛於周一開始播放，今次有多達6位主持上陣，其中沖為糊（左一）更是首度登場。（胡慧冲提供）

隨着香港與泰國之間基本上已經零隔離兼零障礙互相通關，到泰國旅遊的香港朋友亦明顯增多。

今時今日要獲得泰國旅遊資訊的方式跟以往不同，昔日大多數人會買旅遊書傍身，但因疫情關係，至今未有出版社夠膽推出全新泰國旅遊書。雖然網上有不少群組提供泰國旅遊資訊，但要有聲有畫面只能於社交媒體睇片，而論到影片的密集程度，就一定要睇旅遊電視節目吧！

小弟全新的泰國旅遊節目剛於周一開始播放，一共20集，節目除了曼谷資訊，亦有芭堤雅及布吉島的內容。我及幾位冬蔭家族成員會以搞笑開心的形式給大家介紹泰國新景點外，亦會送上不少得意內容及冷知識。

其實疫情前香港人經常到泰國，但部分熱門地點已經結業，有的則已重新營業，對於三年沒到訪的香港人，泰國可能已經既熟悉又陌生，究竟當地有哪些景點已消失？有哪些依然健在、甚至重新出發更精彩呢？收看這節目便會一清二楚！

其實今次節目希望能夠盡量將多方面訊息帶給大家，主持方面有三位靚女及三位靚仔，總之希望熱熱鬧鬧、開開心心！其實旅遊節目除了資訊外，最緊要都係睇得高興，儘管大家可能未必即刻出發，但看到合適的資訊不妨當做定資料搜集，甚至乎可透過節目度過一個愉快的晚上。

期望今次節目內容可以令大家耳目一新，最緊要係繼續支持泰國旅遊業。

胡慧冲