捉摸唔透︱張蘭忽然對大S態度180度改變：痛心疾首

台灣女星徐熙媛（大S）同內地富二代汪小菲離婚充滿「戲劇性」，由對罵到汪小菲媽咪張蘭及徐媽媽加入「戰場」開始，本身張蘭一直強調「大S係唯一新抱」，到後尾佢突改口風稱大S係外人、暗寸大S難相處，早排更稱大爆被大S「挑釁」，send大S自己同新老公具俊曄及一對仔女嘅全家福，擺明唔妥前新抱。不過日前佢就網上轉發自己受訪片，談到去年最遺憾嘅事，佢承認係：「兒子的婚姻問題」又表示此事都係「孩子的決定」佢冇提出意見，更表示為此「痛心疾首」，引嚟兩極評論。

張蘭提起自己直播圈有「戰蘭」封號，又鬆口講到2022年最遺憾係汪小菲嘅婚姻，但呢個都係年輕人嘅選擇，自己感到很痛心但都係會接受：「過去的其實都是今天的財富，你經過風雨才能知道彩虹多麼漂亮。」另外佢又回憶失去公司後，當時汪小菲「略有一點承受不起」，張蘭都陷入低潮，某晚半夜兩點，汪小菲心情唔好打畀佢抱怨，張蘭就袋錢入阿仔袋：「你媽這30年怎麼怎麼努力，你媽欠過一次工資嗎？你媽稅少繳一分錢了嗎？」喺宣洩過程中母子倆都痛哭，張蘭仲同個仔講可以從頭再嚟：「我是42歲才創辦的俏江南，你今天才多大啊？」