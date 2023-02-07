Lokman玩浪漫　送自製機關情人節賀卡冧女友

藝人楊偲泳（Renci）與甄吳露茜（Luxi）下午（7日）身尖沙咀一商場出席情人節期間限定活動。情人節將至，Luxi指仍未約好男友楊樂文（Lokman@MIRROR）何時慶祝：「仲未知佢Schedule，我哋唔一定嗰日先慶祝嘅。（男友係咪好浪漫嘅人？）佢都幾有儀式感嘅，雖然唔係好On time，哈哈。」她表示大家會交換禮物，曾收過男友親手製作的賀 卡：「一張好勁嘅手工卡，一拉出嚟好多機關彈出嚟，睇唔出佢咁有心思，我收到都嚇親。（你送咗咩禮物？）我都唔輸蝕，佢整咗張卡之後，我通咗幾晚頂整咗個爆炸盒，即係一打開個盒有好多嘢彈出嚟，入面係我哋啲相同信。」她笑指幾晚通宵實在太攰太辛苦，要製作這樣的東西一生人一次便夠。

身旁的Renci對Lokman如此浪漫表示驚訝：「Lokman畀我感覺好Man，但一路聽你講佢整張卡嘅時候覺得好羨慕。」她指未來一個月要忙宣傳及訪問，男友張振朗亦有工作在身，笑言情人節只好各自孤獨過。近期有新戲上映的她，指男友已入場觀看2次，但嫌未夠多：「佢都有同屋企人去睇嘅，所以票房都要多謝佢幫助兩張飛，哈哈！」問到男友是否浪漫派？她笑言被Luxi和Lokman比了下去：「Ok啦，佢比較含蓄，都有送啲卡，冇乜特別。（親自寫嘛？）一句半句囉，我唔知係咪佢寫喎，哈哈。」