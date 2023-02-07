周興哲來港逾千粉絲撐場　大玩你問我答派福利

台灣歌手周興哲（Eric）日前在九展舉行「Eric Chou The Moment Fan Meeting」粉絲見面會，與逾千名「小興星」（粉絲暱稱）見面，期間大玩遊戲外，還演唱多首歌曲，令見面會頓時變了迷你演唱會。相隔5年再度來港舉行個唱的Eric，將於25、26日舉行巡迴演唱會香港站，他特別演唱會前夕大搞粉絲見面會，與逾千名小興星先來個熱身。

期間Eric與小興星大玩你問我答、包剪揼等小遊戲，近距離接觸大派福利，有位幸運的小興星更獲得終極福利，坐在Eric旁邊，看着他自彈自唱，Eric唱罷更送上抱抱，令台下一眾小興星瘋狂尖叫。Eric在場內除了演唱《說太多》、《最後一堂課》、《想知道你在想什麼》外，還自彈自唱《如果雨之後》、《我很快樂》、《永不失聯的愛》多首作品，尾聲時更首次在港演唱《怎麼了》，令粉絲聽出耳油。

對於首次挑戰紅館四面台的他透露：「香港站會有滿多的驚喜，會有嘉賓。」出道8年，在見面會中也剖白自己的真我一面，他說：「國小時常被人說我是個小丑，是我很喜歡搞笑，也有很多人認為我很Sad，其實Not，我是個很陽光、很開心的人，只是我很喜歡浪漫的旋律，套入一些歌詞，就會變成很Touching的歌曲。」並提到歌曲拿不拿到獎項不重要，最重要是能感動歌迷，所以將來會拿出更感動的作品給大家，最後粉絲送上精美蛋糕，預祝演唱會成功。