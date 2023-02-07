Q：我20歲，男友21歲，早前發生了關係，我們都沒經驗，也沒用安全套。兩天後，他忽然說下體痕癢和小便赤痛，問我有沒有發炎，是不是有某些病，沒理由他會有事。言談間他態度不好，我感覺他在懷疑我傳染甚麼病給他。我甚麼事也沒有，亦從來未試過發炎不適，令我感覺非常委屈，把第一次給他還要被懷疑。他後來說自行服用抗生素三天後情況好多了。我不開心，但同時暗地裏又擔心有可能是自己傳染了他又或被他傳染？我應怎樣處理？

Sue

A：人之初，本是刻骨銘心之美事，且會提升親密感。可是，若因認知或準備不足而事後惹麻煩，易造成雙方猜疑、失卻信任。

男友的情況是患上尿道炎，沒涉及性病徵狀，他於親熱後發病，大概是巧合而已。假設說，就算他是從你身上沾到微生物如念珠菌之類，它們會先匿藏在皮膚皺摺，在短日子內爆發的情況並不常見。男友跟你均是毫無經驗，他大概是一時害怕而胡亂猜測，令你深受委屈。

誰說誰不是，無助解決問題，積極的處理方法並非埋怨，而是去求醫和檢查。男友自行服食抗生素是不妥當的，既難對症下藥，更會擾亂身體的抵抗力。應提醒他雖然病情已有好轉，仍應正式求醫，找出炎症的真正原因，例如是不是包皮過長問題所致呢？為着保障個人性健康，建議你去見婦科醫生，透過檢查去免除炎症疑慮，也可聽取更多性知識。

更要提醒一下，年輕人未有生育計劃，在情到濃時一定要使用安全套，莫因一時之快而產生不安與麻煩。希望你們冰釋前嫌，學習慎言並要多去諒解對方的感受。

李偉儀