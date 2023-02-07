Amira K 火辣「美」模

喺娛樂圈有唔少人演而優則導，相反，由幕後轉到台前當主角嘅例子比較少見。同樣地，小弟只知道有唔少靚女模特兒鍾意攝影，但就未見過有攝影師出身嘅靚女模特兒，直至喺網上發現Amira K呢位火辣美模，真係眼界大開！

意外入行

來自美國紐約嘅Amira K，可以話係樣靚身材正，波大躉又圓，絕對有條件成為模特兒，但原來佢踏足社會嘅第一份工，竟然係攝影助理。據Amira K憶述，小時候一直希望成為攝影師，所以喺大學修讀電影期間已從事攝影工作，畢業後亦順理成章喺攝影棚搵食，點知有次約咗一位模特兒影相，對方突然甩底，客戶見佢嘅外形唔錯，於是搵佢客串頂檔，估唔到效果相當好，跟住就有模特兒事務所問佢有冇興趣入行，結果喺2013年開始從事模特兒工作。講真，以阿妹嘅條件，好多模特兒都被佢比下去，加埋佢唔介意作性感演出，唔少男士雜誌都邀請佢拍性感寫真，人氣亦隨之飆升。

極速爆紅

眼見模特兒工作漸入佳境，Amira K嘗試倣效其他同行開設社交帳號，希望以性感寫真嚟增強人氣，以便接多啲Job，但冇諗過可以喺短短一年之間變咗網紅。佢話，唔少同行美女都係咁做，通常要兩、三年時間，先能夠做到啲成績出嚟，勢估唔到自己嘅社交帳號喺一年間累積到超過90萬粉絲，而嚟到今日，支持者嘅數字更超過124萬！問到成功要訣，Amira K坦言自己嗰對34DD車頭燈應該係關鍵，所以佢影親相都會盡量Show吓自己嘅優勢，加上佢有做過攝影師嘅關係，明白點樣擺甫士先可以拍出誘人效果，難怪佢嘅網上寫真同OnlyFans帳號都深受網民歡迎啦！