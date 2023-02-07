麋先生成軍10周年　準備出發去歐洲巡唱

台灣金曲樂團麋先生近日推出新專輯《我們的十年 WE LIVE 現場十錄》，以實況錄音重現一票難求的成軍10周年《WE 我們的十年》演唱會。麋先生在去年底忙完演唱會後，各自各忙，貝斯手以諾透露今年3月將與愛情長跑第5年的圈外女友步入禮堂，正忙於籌備婚禮，散發幸福洋溢，團員都十分欣慰，主唱聖皓說：「看着以諾完成人生重要大事，我們都很替他開心、很感動！」團員們老早就把時間留下，不會錯過以諾的婚禮，讓以諾笑說：「你們不只要來參加，最好的情況是要在婚禮上表演才對吧！」

聖皓就表示要還積欠多時的歌債，總算在過年時交出自己都滿意的歌曲，他賣關子透露不只麋先生自己的歌曲，他也替許多人譜曲寫歌，「團員聽到Demo時，都很想要私留下給麋先生用，這些創作在今年會陸續與歌迷見面，希望到時候給大家新的驚喜和感官享受！」結他手喆安從日本旅行找靈感，笑稱「能寫600首歌！」他說：「我覺得放假去到陌生的地方，只要離開舒適圈，對身心靈有很大影響，也會得到真正的放鬆，有一種重啟歸零的感受，獲得再出發的力量，所以飛機一落地回到家，就覺得好像能夠一次寫很多首歌！」鼓手逸凡也特地飛到日本看騷，從中吸取靈感：「新專輯的能量我已經準備好了！」結他手小B過年期間則在家鄉台南充電，陪伴父母打麻雀聊天、泡咖啡，與外婆慶祝90歲大壽，享受與家人相處，「真的就有一種『回家真好』的感覺啊！」。聖皓稱過年回家聽到許多親戚朋友在談10周年的演唱會，感覺家人對麋先生的肯定及讓家人感到驕傲。

麋先生將在2月中遠赴瑞典及英國開唱，隨着出發時間漸漸倒數，久未到海外演出的他們也感到興奮，麋先生說：「我們也很期待到了不一樣的風景、音樂文化和人事物，會帶給新靈感和刺激，幫助加速新專輯的創作。」上一趟去巴黎演出時，靈感噴發在當地迅速完成《聲音》一曲，聖皓說：「當時立刻把在巴黎感受到的開闊、舒服、開心的心情寫進去，我相信這次一定歐洲行也會激發新的東西，很期待這次的歐洲演出。」