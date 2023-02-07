張致恒欠債被爆出軌　雯雯劃清界線：我都冇錢還！

藝人張致恒與老婆區燕雯（雯雯）多次鬧婚變，最近雯雯透露已搬屋，又暗示已單方面安排離婚，將會做單親媽媽，更不時公開批評老公，怒轟張致恒又癈又懶，唔願照顧3個兒子。佢今日（7日）再次發功，喺社交網發長文，表示被唔少訊息轟炸，當中內容涉及追數、出軌等，不過佢指自己亦冇錢，即使老公出軌亦唔會影到到佢嘅生活同情緒，似乎想同張致恒劃清界線！

佢於長文表示：「只會講一次，亦不會私下回覆所有，所以唔需要不段轟炸我。」之後佢分幾點講述事件，首先提到老公嘅欠債問題：「1. 如果你搵我係想講我老公，曾經問你借錢，而又未還錢嘅，好抱歉，我都冇錢。」睇嚟有唔少張致恒嘅債主向雯雯追債。

佢最後總結話：「如果你哋任何一個想公開曝光一切，你哋即管可以做，不會影響到我。不過你哋公開，佢冇工作，一樣不會有錢畀你哋，你哋話希望將所有嘅事實放喺我心裏面，其實冇咁嘅必要，我選擇得依家嘅路我就要自己去承受。」佢表示即使離婚都會有好多種原因：「如果你哋嘅目的係想我哋離婚，我諗我可以同你講我已經有我嘅路行，若果我真係要離婚，我諗我可以有好多原因，但係一定唔會係因為一個又一個嘅你咃嘅故事。」