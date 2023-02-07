泡姬伴浴　疏肝勁舒服

有我哋伴浴，客人梗係舒服啦！（互聯網）

日本嘅陪浴孃又稱為「泡姬」，因為佢哋會用塗滿泡沫嘅身體嚟為客人提供服務，難怪吸引咁多男人去幫襯喇！而喺日本AV界嘅「泡姬系列」入面，就講述由女優飾演嘅泡姬服務態度夠貼心，而且功夫一流，最重要係當正客人係主人，認真疏肝呀！

玩盡浴室

喺SOD出品嘅《連續高潮中出完全會員制陪浴孃》中，夏目響相隔咗三年之後，再次化身為陪浴孃喺浴室服侍恩客，而佢嘅侍浴技巧仍然係咁高超，除咗擅用美巨乳及靈活動作喺吹氣床上大玩波地，仲會喺浴缸同客人打水戰，亦會利用洗浴櫈大玩毒龍鑽、洗車底等，而客人只要坐定定或瞓低就可以享受到無比快感，真係爽到震，難怪每個客人都大讚特讚，玩到樂而忘返。

全方位刺激

喺Center Village推出嘅《初日入店的三星級美熟女泡姬》入面，夏川步美呢位G奶美人妻初下海做泡姬，雖然佢係新手，但係本身以客為尊嘅服務態度，加上熟練又靈活嘅侍浴功夫，令恩客全身上下，甚至連小菊花都飽受快感刺激！最難得嘅係步美唔單止樂意同客人打真軍，仲可以中出收場，客人想連番發炮亦唔會抗拒，認真夠晒體貼又搏命！

變裝誘惑

片廠Prestige製作嘅《風俗大樓PREMIUM ACT．04》，講述美之嶋惠理係一位紅牌風俗孃，佢大受歡嘅原因，除咗服侍客人嘅時侯會按對方嘅喜好變裝，如中式透視裝、水手服、比堅尼等等都一應俱全，佢亦服侍周到，仲會喺侍浴時大玩素股、毒龍鑽，將客人嘅身體裏裏外外都洗擦得一乾二淨，更重要係客人想同惠理激戰幾多次都得，完全滿足晒慾望。

簡評

近幾年日本AV界嘅癡女系作品大行其道，不過本仙就唔太鍾意呢種見到男人畀癡女毫不留情地玩弄嘅劇情，今日為大家介紹嘅「泡姬系列」，由女優盡心盡力又貼心溫柔咁招呼男人，就最口合本仙胃口喇！喺3部作品中，鍾意夏目響主演嘅《連續高潮中出完全會員制陪浴孃》，原因係響妹身材凹凸有致又肌膚白滑，認真頂呱呱，加上佢服侍男人嘅時候，表現得全心全意亦功架十足，仲要中出收場，令人睇得好滿足！